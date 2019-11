Wilcsek Róbert tanácsai: Mielőtt megvennénk a kiszemelt használtautót

Használt autót vásárolni nem könnyű, számos buktatója lehet, ha felkészületlenül vágunk bele a kocsikeresésbe. Ebben segíthetnek a hozzáértő kereskedők. Lapunk egy székesfehérvári szakembert keresett meg, és Wilcsek Róberttel járta körül aprólékosan a kérdést.

Igaz az állítás, mely szerint 2019-ben csökkent a használt­autó-import?

– Cáfolnám, mert tapasztalataim szerint még mindig rengeteg autó jön be külföldről, továbbra is Németországból, a Benelux államokból, Ausztriából, valamint Olaszországból érkezik a legtöbb gépjármű.

Lehet tudni, itthon hány gépkocsi cserél gazdát évente?

– Tavaly a harmadik negyedévben 40 902 használt gépkocsit hoztak be az országba, ez óriási szám. Január és szeptember között például 573 722 autó került új tulajdonosához Magyarországon. Ez 2017-hez viszonyítva 26 százalékos növekedést jelentett a behozott gépkocsik oldaláról, így tavaly 687 991 autó cserélt gazdát. Nagy valószínűséggel ez az idén sem lesz másképp, és megközelíti ezt a számot. Egyértelműen fiatalodik most a piac az előző évek tendenciájával szemben. Ahogy a gazdaság fellendült, ez a használtautó-piacon is érvényesülni látszik.

Azt kell bizonyítani, hogy a hiba fennállt-e az átvétel pillanatában

Mekkora körültekintést igényel egy használt gépkocsi vásárlása?

– Bár már nagyon sok olyan lehetőség van, ahol le lehet követni a gépkocsi előéletét, ez a külföldről behozott autóknál már nem biztos, hogy így van.

Márkakereskedés vagy az út szélére „telepített” kereskedés a vonzóbb a potenciális vásárlóknak?

– Mindkettőnek megvannak az előnyei, illetve a hátrányai. Csak a márkafüggetlen autókereskedésekből közel száz van Fehérváron, és itt azokról a magánszemélyekről még nem is beszélünk, akik hoznak egy-egy autót, és kisebb-nagyobb haszonnal akarnak rajtuk túladni. Az útszéli, murvás kereskedésekben nagyobb az alku lehetősége, és esetleg jobb áron lehet gépkocsihoz jutni azokhoz a kereskedésekhez képest, amelyeknél egy év garanciát adnak minden autóra. Utóbbiaknál 99 százalékban magyarországi első forgalomba helyezéssel árult autókat láthatunk, végig márkaszervizben szervizelték őket, leinformálhatók. Eladáskor komplett dokumentációt kap az ügyfél, amely tartalmazza a Belügyminisztérium által közölt adatokat, állapot lapot, valamint egy év vagy 30 000 km garanciát. Ez ugyan némi felárral jár, de megéri, mert biztonságban van a vevő, és van kihez fordulnia, amennyiben problémája lenne.

Még most is nagy divatja van a kilométerórák „visszatekerésének”?

– Minél jobban betekintést tudunk nyerni az autó előéletébe, annál jobban megnehezítjük a kilométeróra visszapörgetését, módosítását. Sokan csak addig tekerik vissza az órát, ameddig a szervizkönyv vagy más bejegyzés alapján még visszakövethető az a bizonyos előélet. Így a nepper például 255 ezer kilométerről nem fogja 100 ezer kilométerre, csak 186 ezerre visszapörgetni az órát. Németországban megjelentek a bolgár, román nepperek, akik már ott kint pörgetik az órákat, és mire a magyar autókereskedőkhöz kerül, már egyszer túlesett az óra egy „csavaráson”. Az más kérdés, hogy utána még a magyar is alakít(hat) rajta egyet. Ebből szokott lenni aztán a nagyobb galiba.

Igaz az autóknál is: minél olcsóbb, annál gyanúsabb?

– Ha egy autó túl olcsó, az legyen gyanús. Sajnos van az embernek egy olyan rossz tulajdonsága, hogy mindenáron jól akar járni, nem azt figyeli, hogy hol lehet a buktató. Éppen ezért sokszor könnyen be is csapják az embereket.

Mely kategória a legkedveltebb a vásárlóknál?

– Most újra a két-három millió forintos gépkocsi a keresett, a három-négy millió forint értékű autóknál pedig a maximum hatéves korosztály. Négyéves korig a garancia nagyon vonzó, mert addig elviszik a kötelező szervizre a járgányt, de utána már csak hébe-hóba vagy egyáltalán nem. Ennek oka elsősorban az, hogy ezekben a szervizekben sokkal magasabb a díjszabás, mint egy márkafüggetlen kisebb szervizben.

Fontos a garancia kérdése, igaz az, hogy hat hónap jár minden használt gépkocsihoz, és az ezen belül kiütközött hiba/hibák után visszajár a vételi ár, amennyiben nem vagy igen költségesen javítható?

– A használt autónál szavatosság van, amely egy év. Ez azt jelenti, hogy az első hat hónapban az eladónak van bizonyítási kötelezettsége, a második félévben pedig a vevőnek. Az érdekes lehet, hogy a probléma az átvétel pillanatában fennállt-e vagy sem. Egy állapotlap esetén könnyű bizonyítani mindezt, amikor azonban magánszemély és magánszemély között köttetik az üzlet, akkor azt kell bizonyítani, hogy a hiba az átvétel pillanatában fennállt-e? Nyilván használt cikkről beszélünk, bármikor, bármi elromolhat rajta.

Mekkora segítséget jelenthet a vásárlók számára, hogy az idei évtől már utána lehet nézni az autók előéletének az ügyfélkapun keresztül elérhető Jármű Szolgáltatási Platformnak köszönhetően?

– Nagyon sokat jelent, vannak azonban ennek is buktatói. Az első és legfontosabb: amennyiben négy év alatti az autó, és az első tulajdonostól vesszük, nincs nagyon adat róla, hiszen forgalomba helyezték mondjuk 8 kilométerrel, és azóta sem műszaki vizsga, sem okmányirodai ügyintézés nem történt vele. A negyedik év után az első műszaki vizsga meghatározó, és a Jármű Szolgáltatási Platformon le tudjuk kérni a megfelelő adatokat. Ha az autót márkaszervizbe vitték, ott is lehet esetleg egy másik adat.