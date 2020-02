Mi sem egyszerűbb, mint a kerékcsere?

Az autók kerékcseréjét a legtöbben szakemberekre bízzuk, de van egy kerekekkel rendelkező eszköz, amin minden feladat gyerekjáték. Vagy mégsem?

Telek mennek, nyarak jönnek, ennek megfelelően váltogatjuk a széldzsekit, felleghajtóra vagy épp nagykabátra, és ezzel párhuzamosan cseréltetjük a téli és a nyári gumiszetteket is. Vannak háztartások, ahol utánfutó is áll az udvaron. Nemcsak az a gond velük, hogy az asszonyok szerint elcsúfítja az udvart, miközben alig pár napot szolgál egy évben, hanem az is, hogy gyakran azon is kell kereket cserélni. Az elsődleges ok talán az, hogy gyakran használjuk őket az építkezések során, és bizony néha-néha egy-egy raklapszeg vagy elszórt csavar kiszúrja a gumit.

– Az egész utánfutót minek elvinni gumishoz? – kérdezi a magabiztos. Sokkal egyszerűbb otthon lekapni a helyéről a kereket, az egyik első forradalmasító hatású találmányt, és elvinni, amikor megyünk dolgozni. Csak bedobjuk, és ha készen van, szólnak, felkapjuk hazafelé mentünkben.

Fogjuk a keresztkulcsot, fellazítjuk a csavarokat, ám tekerés közben elindul a futó, előre vagy hátra, attól függően, hogy melyik felén dolgozunk. Lazítás nélkül nem lehet feltenni a bakra, mert akkor meg elforog a kerék. Családtagnak szólunk, az se baj, ha egy egész „répamese” áll a platón, és végre nyikkan a csavar, ha nem, akkor kell neki egy kis kék-sárga spray. A lazítás után, ha a kis család már kiszállt, akkor felbakoljuk, ám a laprugó bakjain nehezen támaszkodik fel a szerkezet, így néha-néha ledől. Az életveszélyes világszámot, a hajmeresztő mutatványt a családi barkács-bohóc újra előadja az udvar fűrészporán, védőháló nélkül, amikor felteszi a kereket a helyére, és akkor megfogadja, hogy otthon nem szerel többet utánfutókereket.