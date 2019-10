Mi is felkészülünk a hideg, csapadékos évszakokra, ez a kényeztetés az autóknak is kijár

Beléptünk az óraállítás havába, így bármennyire is kellemes a levegő, és bármilyen hosszúra is nyúlt a motorosok utószezonja, lassan át kell nézni a hidegben is használt járműveket, hogy azokkal kényelmesen és főleg biztonságosan vészeljük át a nyirkos őszi és a fagyos téli napokat.

Ezt ne hagyja ki! Tündérszépek: jelentkezz! Ingyenes profi fotózás, felkészítő tábor, modellszerződés, 10 millió forint értékű nyeremény a legszebbeknek! Jelentkezz! A téli felkészülés nem azt jelenti, hogy innentől tavaszig nem mosom le a kocsit és dobatok fel rá a megszokott gumis műhelyben négy használt téligumit. Sokkal jobban bele kell menni a részletekbe, melyekben ha nem is az ördög, de egy későbbi, komolyabb hiba lakozik. Említettük már a téligumikat. Nos igen, ezeket mindenképpen fel kell tenni, és bár sokan otthon tárolják, lemezfelnikre szerelve, és házilag cserélik, azért érdemes néha megnézetni, mert centrírozás nélkül a futómű kopogással, az abroncs egyoldalú kopással tiltakozik majd a spórolás ellen. Ha az alukerékre feszített nyárigumik felkerültek a polcra, ellenőriztessük a fékek hatásfokát, a betétek vastagságát, a fékfolyadék szintjét! Ha már van tapadásunk és fékerőnk, és tudunk haladni, akkor látni is érdemes, ezért ellenőrizzük az izzókat, lehetőség szerint cseréljük le az ablaktörlő lapátokat, és ne spóroljunk, a hátsó igenis sokat számít. Az akkumulátorok többsége gondozásmentes, így nevükből adódóan nem sok tennivalónk van velük, ugyanakkor, ha korábban már észleltük, hogy néha nehezen indul a kocsi, akkor ne a régi akkumulátorral vágjunk neki a télnek! A folyadékszintek ellenőrzését nem lehet elégszer mondani, mivel gyakran legyintünk csak, hogy: Addig kibírja! A kritikus pillanatban derül ki, hogy nem. Egész nyáron nem fűtöttünk a kocsiban, így ezt a területet is érdemes kicsit ellenőrizni. Fektessünk külön hangsúlyt arra, hogy a szélvédőt akadálytalanul elérje a levegő, hiszen a pára és az esetleges fagyás eltüntetésében nagy szolgálatot tesz majd a hajnali indulások idején. Kihevertük a korábbi évben elszenvedett sósokkot, de ahogy minden, úgy ez is ismétlődik. A sérült karosszériaelemek fokozottan ki lesznek téve a víz, a só és a levegő összefogásából születő korrózió támadásainak, ezért ha van rá mód és lehetőség, javíttassuk ki a karosszériát! Ha nem akarjuk, hogy a padlókárpit hóolvadékkal és sárral telítődjön meg, akkor takarítást követően cseréljük a textilszőnyegeket gumira, akár hótálcás gumiszőnyegekre, melyek magasabb pereme több vizet képes bent tartani. Bár pazarlásnak tűnik, mossuk le télen is a kocsit, meglátják, meghálálja!