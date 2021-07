Még egy időgép is megjelent a pázmándi veteránautósok bakonyi csillagtúráján!

Tizenkettedik alkalommal rendezte meg a Pázmándi Nosztalgia-Jármű Egyesület hagyományos veterántúráját, mely ezúttal Fejér és Veszprém megye útjain varázsolta el az érdeklődőket.

Amint arról korábban portálunkon is beszámoltunk, nagyon kevés idő állt a szervezők rendelkezésére, hiszen a koronavírus-járvány miatt sokáig kérdéses volt, hogy egyáltalán megtartható lesz-e a rendezvény. Miután megkapták a zöld utat, nagyjából 1,5 hónapja volt Kerkuska Csaba elnöknek és csapatának az előkészületekre.

– Általánosságban elmondható, hogy a kisebb települések gyorsabban reagálnak a megkeresésekre, ám idén az a meglepetés ért minket, hogy egy nagyobb város, Zirc az elsők közt állt be az esemény mögé. Óriási segítséget kaptunk Hevesiné Németh Marianna zirci turisztikai referenstől, így egy igazán nívós napot sikerült tető alá hoznunk. Ki kell még emelnem Fehérvárcsurgó polgármesterét, Temesvári Krisztiánt is, aki foggal-körömmel küzdött azért, hogy a túránk a településről induljon. Nagy különbség a tavalyi kiránduláshoz képest, ahol a feladatoknál számos egyesületi tagunk szervezőként vett részt, hogy idén nekik is lehetőséget szerettünk volna biztosítani a versenyzői oldalon. Ebben a települések polgárőrei, önkormányzatai voltak segítségünkre, akik levették a teher egy részét a vállunkról, így nekik is óriási köszönettel tartozunk! – tudtuk meg az egyesület elnökétől.

A csillagtúrára mindösszesen három nap után beteltek a helyek, így július 10-én, reggel 9 órakor Fehérvárcsurgón 57 autó, 7 motorkerékpár és 120 fő részvételével vágtak neki a 104 km-es, játékos feladatokkal tarkított utazásnak. A megjelenteket Fehérvárcsurgó polgármestere köszöntötte, majd Kápolnásnyék és Velence plébánosa, Récsei Norbert atya a rajtvonalnál egyesével az összes járművet megáldotta. Eredetileg ő maga is egy öreg motorral vett volna részt a túrán, ám végül akkumulátor problémák miatt autóval követte a menetet.

A versenyzőkre rögtön az első feladat ráhúzta a vizes lepedőt, hiszen a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedés Rendészeti Alosztályának munkatársai, a móri rendőrök éles KRESZ-tesztlappal várták őket, az eredményeket látva pedig sokan a fejüket foghatták. Ez a mini kutatás egy jó képet adott a rendőröknek is a mai sofőrök tudásáról.

A turizmust is segítik

Az elmúlt másfél évben finoman szólva sem dúskáltunk a programokban, a turizmus mondhatni technikai kiütést szenvedett el a vírustól, melyből csak nagyon nehezen tudott feltámaszkodni. Ebben a regenerálódó folyamatban tud hatalmas segítség lenni egy olyan esemény, mint a pázmándi csillagtúra.

– Nagyon örültünk a megkeresésnek, hiszen minden olyan eseményben igyekszünk partnerek lenni, melyek Zirc hangulatához, az itt élők jó közérzetéhez hozzájárulnak. Az idei év abszolút a bizonytalanságra épült, mert bár voltak ugyan programtervek, ezek többségét le kellett fújnunk. Ezért is érkezett a legjobbkor Csaba megkeresése. Ötletelni kezdtünk a lehetséges feladatokról, ami nem volt egyszerű, hiszen maximum 1-2 órát töltöttek el a járművek a településen. Ennek fényében kellett valami maradandó élményt nyújtanunk. Így született meg a döntés, hogy az egyik helyszín az Agrárműszaki Emlékek Gyűjteménye legyen, melyet a Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal Szakképző Iskolája gondoz. Tudtuk, hogy az Apátsági Látogatóközpontra kevés lenne az idő, ezért a másik állomásunk során inkább megmutattuk a Bakonyi Természettudományi Múzeum kiállítását. Az ajándékcsomagokba pedig került az apátsági sörök közül is, így bízunk benne, hogy az élmények miatt a most idelátogató vendégeinket a jövőben is köszönthetjük városunkban – mondta el Hevesiné Németh Marianna.

A feladatok kiválasztásánál Kerkuska Csabáék arra törekedtek, hogy olyan változatos és szórakoztató kihívások elé állítsák a résztvevőket, melyekre a válaszokat nem lehet okostelefonból vagy laptopból kikeresni. Így tehát a tudásukon túl szükségük volt a megfigyelőképességükre és az ügyességükre is, hiszen Olaszfaluban például krumplival kellett célba dobálniuk. De jártak elhagyatott benzinkútnál, a tési szélmalomnál, és nagyon tüzetesen megismerhették a Bakony élővilágát is. Utóbbi hatalmas sikernek örvendett a pilóták között.

Guruló csodák

Persze hiába minden feladat, a nap sztárjai maguk a járművek voltak, melyekből igazán különleges példányokat is láthattunk. Itt volt például a Vissza a jövőbe-filmek sztárja, egy DeLorean DMC–12, melynek láttán az embernek azonnal eszébe jutott a Christopher Lloyd-játszotta doki örök igazsága: „Ha egyszer időgépet építünk egy kocsiba, miért ne adjuk meg a módját? ”. A filmsztár mellett aztán láthattunk szocialista járműveket, egy Barkast, a fehérvári Rónai János elmaradhatatlan kék Porsche 356C-jét, a szintén fehérvári Molnár Gáborék gyönyörű Volkswagen kisbuszát, Rozit vagy épp egy Carmangia kabriót.

A nap végén díjazták a feladatok során legtöbb pontot gyűjtött pilótát Lévai Gábor személyében, de többek között a legszebb szocialista autót (Szeberényi János Skodája), a legszebb motort (a kápolnásnyéki Petrov Borisz Vespája) és a legexkluzívabb járművet, Kemény Attila Zoltán Delorean-jét is.

Habár Kerkuska Csaba korábban azt nyilatkozta, ez volt számára az utolsó túra, amit ő rendezett, a helyzet egy picit megváltozott.

– Az egyesületünk tagja, Lakos Tibor szerint a 12 olyan semmitmondó szám, itt nem érhet véget a dolog. Bevállalta, hogy a következő túrát segíti megszervezni, csakis a logisztikában és a regisztrációban kérte a segítségünket, minden mást tető alá hoz ő. Így tehát úgy néz ki, mégsem az idei volt az utolsó szervezésünk. Mindenesetre annyit biztosan mondhatok, annyi ismerőst, barátot, amit egy-egy találkozó az ember életébe varázsol, semmi más nem tud pótolni – mesélte kissé elérzékenyülve a főszervező, majd hozzátette, a nyári táborok miatt idén ugyan kevesebb gyermek tudott részt venni a túrán, a mondás továbbra is igaz: vannak, akik már rendelkeznek veteránokkal, és vannak olyanok, akiknek ezután lesz. Az utánpótlás tehát adott.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a 7-8 év körüli kisfiú, aki tavaly látogatott ki először a csillagtúrára, végigjárta az utat Molnár Gáborék kisbuszában, majd idén ismét kilátogatott, hogy újra részt vehessen az eseményen, melynek színvonalát egy saját maga által, papírból hajtogatott veteránnal emelte fel.

Megállás pedig továbbra sincs, vésse fel mindenki jól a naptárába 2022. július 9-ét, ekkor ugyanis Etyek és környéke, valamint a XIII. Pázmándi Veterántúra következik.

Kapcsolódó cikkek: