Közlekedés ősszel: hat tipp, ha útnak indulunk!

Hiába az időnkénti, már-már nyárias időjárás, vitathatatlanul ránk köszöntött az ősz, mely nagymértékben befolyásolja közlekedési kultúránkat is.

Az évszak megérkezésével kiemelten fontossá válik, hogy a gépjárművezetők időben felkészüljenek az időjárási-, látási,- és útviszonyok fokozatos megváltozására, hiszen egészen más módon kell közlekednünk nyáron, mint például novemberben.

Mindent meg kell tennünk a közlekedésbiztonság fenntartásáért – kezdett bele tanácsaiba Kocsis Zoltán, az egyik autósiskola szakoktatója.

Gumi

Az egyik legfontosabb feladat, amit a járművezetőknek el kell végezniük, az a nyári gumiabroncs télire való lecserélése. Ezt már 7 Celsius fok alatt javaslott megtenni, hiszen szerkezeti különbsége miatt a nyári gumi nem képes olyan tapadást biztosítani a hűvös aszfalton, mint téli megfelelője.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Nem mindegy azonban az sem, hogy milyen állapotban van a téli abroncs, az elöregedett változat súlyos baleset okozója is lehet!

Fontos megjegyezni azt is, hogy egy teherautó vagy egy autóbusz, súlyának köszönhetően, nehezebben csúszik meg az aszfalton, ám ha az megtörténik, rendkívül nehéz ellenkormányzással az úton tartani. Pótkocsis vagy nyerges szerelvény esetében ilyenkor még a becsuklás veszélyére is figyelni kell.

Vizes, csúszós aszfalt

Normál esetben ősszel jóval csapadékosabb az időjárás, tehát csúszósabb utak fogadnak minket. Ennek veszélyességét tovább növelik a fákról lehulló falevelek is, melyeken, ha megcsúszik járművünk, gyakorlatilag olyan, mintha tükörjégen közlekednénk. A téli abroncs ebben az esetben is hatásosabban segíti a sofőröket, mint a nyári, de általánosságban elmondható, hogy a nem megfelelően megválasztott haladási sebesség tragédiába is vezethet, függetlenül a gumiabroncstól.

Indulás előtti ellenőrzések

Egyre korábban sötétedik, így a járművek világítóberendezéseinek is jóval nagyobb a feladata, mint korábban. A KRESZ alapból is előírja az indulás előtti kötelező ellenőrzéseket, azaz a világító berendezések, a fékrendszer, a jelzőberendezések, a gumiabroncsok, a hatósági jelzések és a kormányberendezés megfelelő állapotának vizsgálatát. Sokan szeretnek erről megfeledkezni, ám az őszi látási viszonyok miatt még fontosabbá válik ezek elvégzése!

Látási viszonyok megváltozása, köd

Az esős, ködös idő beálltával a látótávolság jelentősen lecsökkenhet, ezért lényeges felhívni a figyelmet a nagyobb követési távolság megtartására, az időjárási-, látási-, és az út vonalvezetésének megfelelő sebesség megválasztására.

Ma már a legtöbb autóban szériafelszereltség a menetfény, ez azonban nem helyettesíti a tompított fényszórót! A menetfény az autó hátulján nem világít, és erőssége sem felel meg korlátozott látási körülmények között az elvártnak.

Reggelente gyakori jelenség a köd. Ilyenkor (de csakis korlátozott látási viszonyok között) kapcsoljunk ködfényszórót. Sajnos általánosságban elmondható, hogy egyes autósok a ködlámpát akkor is használják, mikor a látási körülmények nem követelik ezt meg. Ne tegyék!

Az őszi közlekedés további fontos kelléke a tiszta szélvédőfelület is. Ügyeljünk az ablaktörlőlapátok tisztaságára és állapotára, hiszen a szennyezett üvegen keresztül nem kapunk teljes képet az előttünk található körülményekről. Indulás előtt mindig tisztítsuk meg járművünket a rá hullott falevelektől, szennyeződésektől, valamint figyeljünk a páramentesítésre is! Utóbbi miatt érdemes a klímát, szellőztető berendezést nem csak nyáron, de télen is tisztíttatni, gyakran csak ezek segítségével lehet ugyanis a páramentesítést végrehajtani!

Ablakmosó folyadékunkat szintén cseréljük télire, hiszen a nyári befagyhat. Fontos megjegyezni, hogy mivel a téli folyadék jégoldó hatású, így abban több alkoholt használtak fel a gyártók. Előfordulhat, hogy közúti ellenőrzés során, ha előtte frissen permeteztük szélvédőnket, bejelezhet az alkoholszonda!

Vadveszély

Ősszel a vadak is bátrabban közelítik meg a forgalmas útszakaszokat, hiszen hajtja őket az éhség. Főként erdős részeken kell már előre készülnünk rájuk, ezeken a területeken közlekedési tábla is figyelmeztet a veszélyre.

Közlekedés motorral

Mivel a motorkerékpár csak két kerékkel tapad az útra, így a motorosokra még nagyobb veszély leselkedik egy megcsúszás esetében.

Kocsis Zoltán szerint 10-15 Celsius fok alatt már nem is érdemes nagyon motorra ülni, ám ha valaki mégis megtenné, mindenképp ajánlott a réteges öltözködés, bőrruha, illetve protektorok (gerinc, könyék, váll esetében), valamint a bukósisak bepárásodása ellen pinlock plexi használata.