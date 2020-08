Kis bátorsággal magunk is kipucolhatjuk az autónk klímáját!

A lehető legjobb és legkellemesebb védekezés a most támadó pollenek ellen, ha egy klimatizált kocsiban száguldunk a parlagfűvel szegélyezett napraforgótáblák között. Ehhez azonban tiszta klímarendszer szükséges.

A nyári melegben szinte szenvedni kell a lehúzott ablak mögött ülve, ha áll, vagy ha araszol a forgalom. Emellett sokan nem is tehetik ezt meg, ugyanis augusztus van, így a parlagfű pollenjének támadása egyre komolyabb méreteket ölt.

A klimatizált autó belső tere védettséget nyújt az efféle támadások ellen, sőt akár a koronavírus ellen is, de csak abban az esetben, ha a légkondícionáló berendezést megfelelő időközönként tisztítjuk, és a beépített pollenszűrőt cseréljük.

Ez nem kerül túlságosan sokba, hiszen a pollenszűrő éppúgy pár ezer forint, mint a klímarendszer tisztítása. Utóbbiról azt kell tudni, hogy kétféle megoldás is létezik. Az egyik az, hogy szakemberhez fordulunk, aki fertőtleníti még a gyerek kalaptartón felejtett plüssmaciját és a horgászatkor nagy szolgálatokat tett kockás plédet is, méghozzá az ózon erejével. Ez az anyag nemcsak tisztít, de még a kellemetlen szagokat is száműzi a kocsi utasteréből.

Ugyanakkor kis bátorsággal magunk is elvégezhetjük a klímarendszer kitisztítását. Megvesszük az autósboltban a klímatisztító aeroszolt, felhúzzuk az ablakokat, beindítjuk a motort, majd a klímát a maximumra állítjuk és lenyomjuk a spray gombját. Az elvileg lent is marad és a flakon elkezdi szórni a hatóanyagot, amíg ki nem ürül. Figyelem, a ventilátor kapcsoló alatt állítsuk a rendszert belső keringetésre!