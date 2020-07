Két és fél milliós támogatás jár az e-autókra

Talán a vártnál is nagyobb sikere van az elektromosautóvásárlást támogató programnak. Azonnal lecsaptak a lehetőségre azok, akik egyébként is gondolkoztak azon, hogy új kocsit vesznek. Mostantól ketyeg az óra, kilencven nap van hátra a választásra.

Korábban a nagycsaládosoknak adott támogatást az állam az autóvásárláshoz. Most azokat is támogatják, akik új elektromos autót választanak. A feltételek szerint 11 millió forint alatti kocsinak kell lenni, és ahhoz ad az állam 2,5 millió forintos támogatást. Az érdeklődés érthetően hatalmas volt, így az erre a célra létrehozott keret gyakorlatilag egy nap leforgása alatt elfogyott. A több ezer pályázó közül a szerencséseknek azóta megérkezett a postaládájukba a támogatói okirat, így mostantól kilencven nap áll rendelkezésükre, hogy válasszanak maguknak egy elektromos kocsit, ami 11 millió alatti és megfelel az igényeiknek. Ha megvan, akkor szerződést kell kötni az autót forgalmazó, regisztrált kereskedéssel.

Azok könnyebb helyzetben vannak, akiknek eleve volt valami elképzelése a megszerezni kívánt kocsi márkáját, illetve modelljét illetően. Sokan azonban még küzdenek, hogy melyik lenne az alkalmasabb, pedig az idő, bár hosszúnak tűnik, hamar eltelik és a gyorsabbak felvásárolják a tanakodók elől a jobb kocsikat, vagy akár mindet. Persze a pályázatban nem érdekeltek is vásárolnak efféle járműveket.

A tisztánlátás érdekében fontos leszögezni, hogy a felső limitként kitűzött 11 millió forintos vételár meglehetősen lecsökkenti a megvehető autók halmazát. A kampány hatására a hírek szerint egy-két kereskedő mérsékelte kissé az árait, hogy becsússzon 11 millió alá, ám így is csak 18, maximum húsz autó jöhet számításba a támogatói program felhasználása során.

Bizonyára olyanok is vesznek, akiknek sosem volt ilyen autójuk korábban. A fontos, hogy ne csak a szín befolyásolja a döntést, és ne csak a kényelmi fokozat vagy a felszereltség gazdagsága. Sokkal inkább arra kell figyelni, hogy melyik autó milyen paraméterekkel rendelkezik olyan kategóriákban, mint például a töltési sebesség, az akkumulátorok kapacitása vagy a hatótáv, hiszen ha valaki hosszú utakon kívánja használni, akkor ez fontos, akár döntő kérdés is lehet.

Ezzel kapcsolatban a Volteum kifejlesztett egy teljesen új és még tovább bővíthető alkalmazást. Tóth Zsófia, a cég ügyvezetője közleményben tudatta a világgal, hogy milyen irányban indultak el, segítve az elektromos autókat vezetők életét. Az ügyvezető úgy fogalmazott: – Elektromos autóval a hosszú távú utazástervezés egy rendkívül komplex probléma. Eddig csak több alkalmazás és weboldal segítségével lehetett megbecsülni, hogy az autóval meddig tudunk eljutni, hol találunk töltőpontot, kell-e ott fizetni, és ha igen, mennyi pénzbe és időbe kerül. A különböző töltőknél alkalmazott árazás összehasonlítása is nehézséget jelent a felhasználók számára, hiszen létezik energiaalapú, időalapú és alkalomhoz kötött árazás, sőt ezek kombinációja is. Mindezek megtervezése egy európai út esetében akár többórás folyamat is lehet. Az ingyenes Volteum alkalmazásban a felhasználónak viszont csak annyit kell megadnia, hogy hány százalékról hány százalékra szeretné feltölteni autóját. Ezt követően a térképen láthatja a töltés árát, idejét, minden egyes töltési pont esetében.

A magyar fejlesztésnek köszönhetően tehát ez már megoldott, így nincs mit tenni, mint mielőbb kiválasztani az álommodellt, és megkötni a szerződést, mielőtt más elhappolja az orrunk elől.