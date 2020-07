Huszonnégy órás versenyre készül a Fejér megyei opelosok elnöke

Nem csak saját magát, hanem a kisautót is kihívás elé állítja 2021-ben Juhász Tamás.

Két hónapja bukkant rá az interneten az Opel Találkozósok Fejér Megye (OTFM) elnöke, Juhász Tamás a 24 órás amatőr ralikrossz versenyre. Ahogy a neve is mutatja, a megmérettetés során 24 órán keresztül kell a pilótáknak a lehető legtöbb időt pályán tölteniük, és bár az esemény amatőr kategóriának minősül, hasonlóan komoly biztonsági előírásokkal rendezik meg, mint a profi autóversenyeket.

Számos videó és cikk megtekintése után aztán Tamásban a kezdeti lángolás konkrét céllá vált, így úgy döntött, jövőre elindulnak a versenyen.

– Az egész a kitartásról szól. Nem az számít, hogy bivalyerős legyen a jármű, inkább az, hogy tartós. Mind az ember, mind a gép kihívás elé kerül, és pont ez tetszett meg benne igazán. Várhatóan 4-6 sofőrrel vágunk neki, akik a hivatásos szerelőket segítve, pihenőidejükben tartalék szerelőként is beugorhatnak. Versenycsapatként, nem pedig szervizkamionként szeretnénk üzemelni, az igazat megvallva nem is a győzelem a célunk, hanem a táv teljesítése – mesélte az elnök.

És ha már Opel Találkozósok a csapat neve, mi mással is indulnának, mint egy villámos autóval. A márkahűségnél azonban többről van itt szó, a kiszemelt F Astra ugyanis egy rendkívül takarékos gépezet, olcsón és könnyen lehet alkatrészeihez jutni. Mivel próbálják a költségeket alacsonyan tartani, így a létfontosságú javítások elvégzésén kívül mindent maga a csapat fog végezni saját műhelyükben, melyet dokumentálni is szeretnének.

Merész vállalkozás, különösen úgy, hogy se versenyzői, se autószerelői háttere nincs a csapatnak, de éppen ettől válik izgalmassá a projekt, melyben Juhász Tamás és családja (akik a rengeteg háttérmunkában segédkeznek), Reizinger Péter, Pisch Zsolt, Vander-Lar András, Németh Attila, Takács Ferenc, Madarász Renátó, Madarász Roland és Szabó Zoltán szervíz főnök már biztosan részt vesz, de a lista még nem teljes.

Ősztől már dolgoznának

A versenyig még több mint 1 év van hátra, és Juhász Tamás szerint bár lelkileg fel lehet készülni rá, a technika mindig kérdéses, szerinte biztosan fel fogja ütni majd a fejét valami probléma.

– Pont ettől szép ez az egész, hiszen minden a saját kezünk munkája lesz az autón! Tanácsokat, ötleteket persze fogunk kérni, Hoffer Zsoltéktól, akik hivatásos versenyzők, jó kapcsolatot ápolunk, az ő véleményükre mindenképp adok. A sofőrökkel pedig vezetéstechnikai oktatásra is szeretnénk elmenni, hiszen nem utcai körülmények között teljesen más vezetni egy járművet.

Ugyan ellenőrzött körülmények közt zajlik majd a verseny, és a biztonság létfontosságú lesz, a felszálló por miatt előfordulhat, hogy a látótávolság akár 1 m alá is csökkenhet, így a koccanásokra is fel kell készülniük.

A csapat már konkrét menetrendet is felállított, mely szerint legkésőbb október végéig be kell szerezniük az autót, amit aztán a tél alatt fognak felkészíteni. Átnézik a motort, ha kell, teljesen újat szerelnek be, minimálisra csökkentik a jármű súlyát, a terveik szerint tavasszal pedig már a saját lábán gurulhat a kis Astra.

Node vajon egyszeri fellángolásról van szó, vagy 2021-től a versenyek állandó szereplője lesz az OTFM?

– Életemben nem ültem még sofőrként versenyautóban, egyelőre csak jól szeretnénk érezni magunkat. Ha a 24 órás sikeresen zárul számunkra, nincs kizárva, hogy az azt követő években is ott leszünk, továbbra is amatőrként, egyelőre a profi autóversenyzést nem látom reálisnak.