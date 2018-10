Hatvan éve halt meg Bory József

Bory József 1876 július 10-én született Abán. Hároméves volt, mikor édesapja kovácsműhelyt nyitott Székesfehérváron. József ebben a műhelyben tanult, majd képzett mechanikus és kovács lett.

Először kerékpárok készítésével kezdett el foglalkozni és 1903-tól motoros kerékpárokat is készített. Németországban is tanult, többek között a Berliner Motorwagen Fabrikban tanulmányozta az önjáró autók készítését. Amikor hazatért, autógyártási álmokat szövögetett és készített is egy kisautót, amely díjat nyert a Budapesti Nemzetközi Automobil Kiállításon.

Támogatás hiányában azonban feladta járműgyártási álmait. A meglehetősen hiányos adatok szerint talán tíz Compact nevű motor készülhetett Bori József műhelyében.