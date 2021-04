Új abroncscímke jön május elején

Három hét múlva jelentős változás jön az autósok számára – egy uniós szabályzat szerint a gumik május 1-jével megújuló energiacímkéi egyértelmű és egységes besorolást adnak a gumiabroncsok műszaki jellemzőiről, tájékoztatva a vásárlókat a gördülési ellenállásról, a nedves felületeken történő fékezésről és a külső zaj nagyságáról.

Ezt ne hagyja ki! Előválasztás: megindult a könyöklés a baloldalon

A cél az, hogy az új címkék az eddigieknél is több információt nyújtsanak a fogyasztóknak az abroncsok minőségi paramétereiről, ideértve a biztonsági és környezetvédelmi normák teljesítését is.

„Az európai gumiabroncs­ipar teljes mértékben elkötelezett a gumiabroncs-cím­kézési rendelet és annak si­kere mellett” – nyilatkozta Fazilet Cinaralp, az ETRMA, az európai gumiabroncsgyártók szövetségének főtitkára. Elmondása szerint a címkék segíteni fognak majd a fogyasztóknak megalapozott döntéseket hozni gumiabroncsok vásárlása során, mivel az egyszerűen áttekinthető három fő paraméter és a két kiegészítő információ alapján könnyen eldönthetik, hogy mi a fontos számukra.

Ugyanakkor a rendelet megalkotói szerint a címkék újításokra, fejlesztésekre is késztetik a gyártókat, hogy gumiabroncsaik hatékonyabbak, biztonságosabbak és csendesebbek legyenek.

Mi található a címkéken?

Az új címkék bal oldalán az energiahatékonysági osztályokat találjuk majd (alsó kép). A skála az A-tól (leghatékonyabb) az E-ig (legkevésbé hatékony) terjed. A csúcskategóriás, zöld címkét kiérdemlő gumiabroncsok gör­dülési ellenállása kisebb, ezért az ezeket az abroncsokat használó járművek kevesebb energiát igényelnek, ami alacsonyabb fogyasztást jelent.

A címkék jobb oldala az abroncsok vizes tapadásáról nyújt majd információt. A skála szintén A-tól (rövidebb fék­út nedves aszfalton) egészen E-ig (leghosszabb) terjed; minél sötétebb kék színű a nyíl, annál rövidebb a fékút.

A címke alján az abroncsok által kibocsátott külső zaj besorolása olvasható le: ez vagy A lehet (kevés zaj a járművön kívül), vagy B, ami a nagyobb zajszintet jelzi, a C osztály az új besorolás szerint már nem megengedett. Ez a decibelben is jelzett zajszint nem azonos azzal az értékkel, amelyet az autó belsejében érzékelhetünk (annál is inkább, mert ez utóbbi számos egyéb, az abroncstól független tényezőtől függ).

Az új rendelet értelmében a gyártóknak/forgalmazóknak lehetőségük van arra is, hogy a zajszint ikon mellett egy kiegészítő ikont helyezzenek el, utalva a jeges és/vagy nehéz hóviszonyok melletti tapadásra. Erre a „három hegycsúcs és hópihe” vagy más néven az „alpesi” szimbólum szolgál, amely ismerős lehet a téli abroncsok oldalfaláról is. A jeges felületeken használt skandináv, szöges téli gumiabroncsok (hazánkban ezek nem forgalmazhatók) új szimbólumot kapnak, egy jégcseppet. A címkén feltüntetett, a gumiabroncsok tulajdonságait jelző öt paraméter megállapítására egységes teszteket használnak, amelyeket az egyes nemzeti hatóságok ellenőrizhetnek.

A címke jobb felső sarkában elhelyezett QR-kód leolvasásával pedig az Európai Bizottság adatbázisába – European Product Data­base for Energy Labelling (EPREL) – léphetünk be, de csak 2021. május 1-je után. Az új címkék kötelező jelleggel először a 2021. május 1-jét követően gyártott és piacra dobott abroncsokon – tehát a 1821-es DOT-számú abroncsokkal kezdődően – tűnnek majd fel, a régebben gyártott és forgalomba hozott abroncsokon nem kell lecserélni a régi címkét, ezek kifutó rendszerben el fognak tűnni.

A rendelet alapján megengedett, hogy a régi címke mellett a forgalmazó az új rendszer szerinti címkét is feltüntesse. A változtatás célja egyértelmű közérdek: ha minden egyes vásárló az energiahatékonyság szempontjá­ból legmagasabb osztályú gu­miabroncsokat választaná, az EU éves energiafogyasztása akár évi 45 TWh-val is alacsonyabb lehetne, ami egyúttal évente nagyjából 15 millió tonnával kevesebb szén-dioxid-kibocsátást is jelentene.