Fővárosi társaikhoz képest valamivel olcsóbbak Fejérben a használt autók

Szerkesztőségünk tesztelte a használt autók piacát: megnéztük hogy két, általunk „kreált” kategóriában milyen személyautókat lehet kapni Fejér megyében.

Úgy gondolom, nem meglepő, ha megelőlegezve leírom azt, hogy a használt autók piacának sem a legjövedelmezőbb éve volt a 2020-as. Sőt, mi több: ha tüzetesebben utánanézünk, évek óta a leggyengébb eladási adatok jöttek ki éves szinten, annak ellenére, hogy voltak olyan szakaszai az évnek, ahol a tavalyi szintet is megközelítették a pénzügyi statisztikák.

Egyénenként más

Abból a szempontból indultunk ki, hogy nem minden vásárló ugyanarra a feladatra vesz magának autót. Vannak olyanok, akik inkább munkába járásra használják, ők igazi „rohangálós” autót keresnek. Ez jelentheti azt, hogy napi szinten nem mennek kifejezetten sokat, viszont azt legtöbbször dugóban teszik meg, így lassabban közlekednek.

Vannak olyanok is, akik hosszabb távra terveznek – időben és távban is – így a minőségibb, megbízhatóbb autókat keresik, hiszen napjuk jelentős részét a kocsiban töltik, esetleg a család is ebben utazik – nyilván árban ezek magasabb polcon találhatóak, mint az előbb említett kategória. És ne feledkezzünk meg azokról sem, akik úgymond „szórakozás” jelleggel vásárolnak autót, hétvégén használják csak, óvják-védik, kevés kilométert tesznek bele – ezt általában az alkalmi vétel és a túl széles kinézeti, kategóriai és stílusbeli spektrum miatt nem elemeztük.

Az első kategóriát nagyjából 800 ezertől 1 millió forintig lőttük be, de nem állítottunk be különösebb extrákat – menjen, az a lényeg. Már itt is találtunk szép példányokat. Zömében 14-15 éves, vagy annál is idősebb kismotoros benzines, vagy nagyobb motoros dízel járgányok ezek, 300 ezer megtett kilométer felett – utóbbi esetében szép állapotú japán autókat lehet kapni, megbízható kétezres, szívódízeles vagy kis turbóval felszerelt motorral, amiről köztudott, hogy „kimehet a világból” is. Ez akár a második kategória alsó határa is lehet, kérdés, milyen állapotban vannak. Ebben az árban viszont tavalyhoz képest nem volt ilyen jó a felhozatal, valószínűleg a vírushelyzet miatt az árak is alacsonyabbak lettek.

Emeljük a tétet!

Az említett második kategóriában már több mindent beállítottunk: természetesen legyen benne klíma, de ne legyen öregebb 10 évnél, és 200 ezer kilométernél se legyen benne több, viszont tekintélyt parancsoló, megbízható és nagyobb legyen, elég nagy akár egy családnak is. Ebben a kategória meglepő módon már 2 millió forint alatt is találhatunk egészen pofás autókat, de a határ a csillagos ég (minél fiatalabb, annál drágább).

Zömében ezek is inkább dízelautók, de már a nagyobb, erősebb motorokkal felszerelt, szedán vagy kombi változatok közül. Először a francia, majd a japán és a német autók jönnek egyre sűrűbben, illetve a benzines változatok. Itt már a mai technológia és a formai kialakítások, a dizájn kerül előtérbe, s ami érdekes – itt is észrevehető, hogy a hasonló paraméterekkel rendelkező fővárosi társaikhoz képest valamivel olcsóbbak Fejérben a kocsik.