Felhasználják az üveghulladékot, ezért aztán nem minden szemét, ami fénylik

A Magyar Közút néhány évvel ezelőtt belevágott kísérleti út- és hídépítési programjába. A cég nem titkolt célja, hogy új építési anyagok, illetve új technológiák alkalmazhatóságának, bevezethetőségének nyissanak utat.

Ennek az akciónak a keretében született egy különleges útszakasz, éppen Fejér megyében. Az útkezelő vállalat közleménye szerint a 7-es főút Martonvásár külterületéhez közeli, mintegy 700 méteres szakaszán üveg adaléktartalmú aszfaltot építettek a szakemberek. Az üveget széles körben lehet újrahasznosítani, ezek között az építőipar olyan terület, ahol az üveg kedvező tulajdonságai jól kihasználhatók. Bizonyára mindenki hallott már az üvegszálas anyagok előnyös tulajdonságairól vagy az üveggyapot hőszigetelő képességéről. Most itt van egy új felhasználási lehetőség, és ez az üvegaszfalt.

Az új matéria előállítása során a természetes adalék­anyag egy részét üvegtörmelékkel helyettesítik.

A kísérleti munka célja az volt, hogy helyszínt és lehetőséget nyújtson új aszfaltreceptúrákra alapozott technológiák kidolgozására, használatára, természetesen úgy, hogy egy próbaszakaszon hosszabb ideig terhelik és koptatják a nagy forgalmat bonyolító út járművei, és az alapanyag viselkedését folyamatosan figyelemmel kísérik a szakemberek.

A martonvásári szakaszba 10, illetve 15 százaléknyi üvegőrleményt kevertek az aszfalthoz, e miatt a magas tartalom miatt a kopó rétegben szemmel is jól látható a csillogó üvegőrlemény. Most nincs más hátra, mint használni és folyamatosan vizsgálni az új felületet, annak viselkedését, változásait.

A szakemberek arra is kíváncsiak, hogy a szilánkok miatti csillogás a kopás folyamán változik-e, illetve hogy nem zavarja-e a vezetőket az, amikor a tűző nap vagy a ref­lektorok fénye megcsillan az üvegcserepeken.