Fekete Sas Partyra hangolva: motoros randevú a körforgónál

– Veterán Csepel! – kormányoz hamar oldalra Élő Jóska fotográfus talpig feketében, bőrmellényben. – Kapj le vele! – és erősítésként előkotorja táskájából a múlt hamisítatlan füles motorossapkáját és motorosszemüvegét. – Készültem – jegyzi meg somolyogva. – Ugyan most nincs motorom, de akad itt elég…

A vörös Csepel szabadbattyáni gazdája, Szecsődi Zoltán is befut, járgánya 1955-ös évjáratú. És a fotós szalon máris kinyitja kapuit.

Polácska Marcsi, a Fekete Sas Motoros Nemzetség elnöke úgy mondja: a 23. alkalom önmagáért beszél. A szelíd motorosok nyomják, ahogy a csövön kifér, régi és új fazonok pörögnek, a koncerteken kemény bandák tolják.

– Hagyománytisztelők vagyunk – erősíti meg most is klasszikussá vált alapvetését –, a programok a jól bevált receptet követik: vasak, rock és buli!

A benzingőz és a motorhang Májer István nyugalmazott lepsényi iskolaigazgatót mindig elvarázsolja. A hangerő-hangverseny az eget ostromolja, a decibelek már az egészségre káros határon mozognak. A pál­mát a polgári (nem keverendő a helyszínnel) Sándori-Nagy Jenő viszi el 114 egységgel, 1993-as BMW-je kiválóan muzsikál. A kikiáltó, Horváth Péter az elmaradhatatlan felvonuláshoz terelgeti egybe a népeket, „rém-bácsikás” festésű Suzukija a bázisnál pihen, de a díszes karaván felvezetése a családban marad. A menet élén felesége, Polácska Marcsi vezényel Suzuki VX 800-as motorja nyergéből. Induljon a mandula!

A program jó 40 perc elteltével Németh Kornél kilencszeres magyar bajnok motokrossz akadémiájának bemutatójával folytatódik a Kútfejek című filmből is ismert benzinkút környékén, a város határában. Fruskák és legénykék, fiatalok, anyukák és apukák mutatják meg a motoros virtust.

– Léna cica, csak bátran! – közvetít élőben Kornél. – Anya csak úgy prímán levágja a sikánt! És a futamot az ifjú helyi matador húzza be! Az aszfaltcsíkon Szilágyi Ricsi streetfighter show-ja kápráztatja a nagyérdeműt. Az akrobatikus elemek egymást követik, testközelből érezzük a lóerők roppant rezgését, a gumik illatát, szinte vibrál körülöttünk a levegő.

– Most csinálja a Mad Max-köröket – magyarázza (kiabálja a fülembe) motoros vénával bíró ismerősöm, Mariann.

A gumifüstöltetésbe aztán beszállnak a polgárdi Fekete Sasok is, csontig húzzák, végül a nagyszerű végkifejlet hangorkánban és füstfelhőben testesül meg. Sörök, haverok és szegecsek. A felhozatal elképesztő. Itt egy éjfekete-ezüstös Honda cirkáló fenevad, amott egy Drag Star. A gépész úr feje magasságában markolja a hét nyelven beszélő Harley-Davidson szarvát, a helyi illetőségű Bogó Zsolt Keeway Superlight gépét sokan megcsodálják. Judit már a Yamaha CDR nyergéből szól vissza: most nem tudja megvárni a Pokolgép-koncertet, indul vissza Pécsre. A legendás-pikáns szénatúrás fődíját, a bakonyi hétvégét Dominik csípi meg. Nagy az öröm a párkányi Sliva családban. Fero (Yamaha XJ 900) és párja, Reni, no meg a gyerekek, Lenka (Babetta), Dominik és Leo (Honda robogó) évről évre visszatérő vendégek Polgárdiban.

Fero egy kivételével az összes Fekete Sas Partyn tiszteletét tette.