Senki sem születik sofőrnek: érdemes minél többet tanulni, gyakorolni

Harmadik alkalommal látogat Budapestre a Ford Driving Skills for Life vezetéstechnikai képzés, és a szervezők már most buzdítanak mindenkit, hogy regisztráljanak a tréningsorozatra.

A német autógyár ingyenes tréningsorozata 2017-ben mutatkozott be először. Célja elsősorban az, hogy segítse a 18–26 év közötti, friss jogosítvánnyal rendelkező fiatalokat a vezetési gyakorlat megszerzésében. Persze a rutin elsajátításához sok idő és még több megtett kilométer kell, de egy ilyen képzéssel fel lehet gyorsítani a folyamatot és már az is nagy eredmény, ha el lehet kerülni akár egyetlen autóbalesetet is. Ahogy a korábbi években megszokhattuk, idén is 320 fiatalt várnak a szervezők az ingyenes gyakorlati vezetéstechnikai képzésre. A felmérések szerint a közúti közlekedés jelenti a legnagyobb veszélyt a fiatalokra Magyarországon. Évek óta ez az első számú halálozási ok a 18–26 éves korosztályt tekintve. A kevésbé súlyos eseteket is ide értve nagyon magas számok jönnek ki, hiszen a korcsoport közel 15 százaléka okozott vagy szenvedett már el autóbalesetet. Ez azt jelenti, hogy a 18–26 éves korosztály közel kétszer akkora eséllyel veszíti életét a közutakon, mint az idősebbek.

A szeptember 21–22-én tartott rendezvényen a félnapos képzést követően a rutintalan fiatal kezdőkből is magabiztos autóvezetők válhatnak.

A 2003 óta világszerte több mint egymillió fiatal élt a képzés lehetőségével. Európában 2013 óta több mint 38 ezer friss jogosítvánnyal rendelkező fiatalnak segítettek már. A veszélynek leginkább kitett csoport tagjai olyan esetekkel találkozhatnak biztonságos körülmények között, mint az alulkormányzottság, ami leginkább vizes, illetve havas úton történő megcsúszás következtében alakul ki, vagy a vészfékezés és a manőverezés.

Olyan zavaró tényezőket is tesztelhetnek majd, mint a napjainkban divatos, vezetés közbeni mobilozás, illetve

annak hatásai. Kreatív szemléltetőeszközök, számító­gé­pes szimulációk és VR-élmény is segíti majd a vállalkozó szelleműek fejlődését. Nem csak a mobil a gond ebben a korosztályban, ezért ittas vezetést és droghasználatot, sőt másnaposságot is szimulálni tudnak majd egy öltözet segítségével. A statisztikák szerint nagy szükség van erre, ugyanis a fiatalok 13 százaléka vezetett már ittasan, 8 százaléka pedig illegális szerek hatása alatt, és bármennyire is azt gondoljuk, hogy az már nem számít, itt megtapasztalható, milyen vezetni másnaposan, amit nagyjából 15 százalék próbált már.

A tréning kitér a kerékpárosokra leselkedő veszélyekre, valamint a drótszamarak vezetői és az autósok közötti konfliktushelyzetekre. Nem elhanyagolható réteg, hiszen Európa útjain mintegy 250 millió kerékpáros tekeri a pedált, és számuk egyre emelkedik, hiszen a nagyvárosok ösztönzik ezt a közlekedési formát.

A kezdő vezetők rutintalanságára jó példa, hogy körükben igen magas a farolás, felborulás, valamint a pályaelhagyás miatti személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek száma, és bármennyi órát vettek az autóvezetői tanfolyam alatt, nagyon magas az álló járműnek, a mozdulatlan tereptárgyaknak való ütközés.