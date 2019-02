Előreláthatóan júliustól már állami támogatással is lehet egyterű autókat venni

Egyre többen választják a magasabb ár ellenére a nagyobb kényelemmel kecsegtető családi egyterű autókat. Idén ez a tendencia erősödni fog, ugyanis júliustól már életbe lép egy olyan kedvezménycsomag, amelynek keretében 2,5 milliós támogatással juthatnak ilyen autókhoz a nagycsaládosok.

Orbán Viktor miniszterelnök vasárnapi évértékelőjének része volt az a bejelentés, amely szerint az új, hétpontos családpolitikai csomag egyik elemeként támogatják a nagycsaládosok autóvásárlását. A felhasználható támogatási összeg 2,5 millió forint lesz.

Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára megerősítette a miniszterelnök szavait a témában tartott sajtótájékoztatón. A politikus további részletekkel is szolgált, így megtudtuk, hogy július 1-jén elindul a nagycsaládosok autóvásárlási programja, amellyel a kormány a legalább hétszemélyes új autók vásárlását támogatja. Legalább három gyermeket kell nevelnie annak a családnak, aki eséllyel igényelheti a 2,5 millió forintos könnyítést. Az autók piaci árai befolyásolhatják a támogatási összeget, ugyanis ez az említett 2,5 millió forint az autó árának legfeljebb a felét teheti ki. Nem kell a családoknak előfinanszírozni a támogatási összeget, mert úgy készültek a tervek, hogy már eleve ennyivel kevesebbet kelljen kifizetni a kereskedésben.

A 2,5 milliós támogatás legfeljebb az autó árának felét teheti ki

Nos, ha van három gyerek, és meg tudjuk finanszírozni az autó teljes vételárából fennmaradó részt, akkor jön el a feladat legkellemesebb része. Körül kell nézni az autók széles kínálatán, hogy melyik az, ami sokáig szolgálhatja a családot, legyen szó napi rutinról vagy nyaralásokról.

Aki csak kicsit is jártas az autók terén, az tudja, hogy jelenleg a Dacia kínálja a leginkább elérhető árakon a típusait. Ha a támogatási összeget levonjuk, akkor már 1,8 millió forintért egy új, klímás, 100 lovas Dacia Lodgy büszke birtokosai lehetünk.

Egy lépcsővel feljebb lépve egy 120 lóerős Fiat Doblónk is lehet, akár már 2,3 millió forintért. Ha árak alapján haladunk tovább a listán, akkor a következő a Citroën Berlingo–Opel Combo–Peugeot Rifter hármasa. Ugyanúgy haszongépjármű alapokra épült, mint a Doblo, és 3,4 millióval lehet beszállni. A legolcsóbb hétüléses változat mindhárom márka esetén az 1,2 literes, 110 lóerős háromhengeres turbómotoros kivitel.

A hosszú névvel és sok kényelemmel felszerelt Citroën Grand C4 Spacetourer kifizetésekor 3,9 milliót kell összekuporgatni a minimum három gyereket nevelő szülőknek. Az ár itt már kifejezetten igényesebb beltéri anyagokat, kellemesebb rugózást, hatásosabb zajszigetelést is tartalmaz. Nem haszonjármű alapokra épült, igazi családi űrhajó. A legolcsóbb hétszemélyes változat, az 1,2 literes, 130 lóerős háromhengeres benzines kivitel. A román, a francia és az olasz után következzen egy német márka. A Volkswagen a megbízhatóságáról éppúgy híres, ahogy a magasabb árairól, így nem volt meglepetés, hogy nem listavezető az olcsó kocsi kategóriában. A palettájukon a legolcsóbb hétszemélyes a Caddy Combi, amit egy kereken 1 literes, 102 lóerős TSI turbómotorral szereltek fel. Kevesebb mint négymilliót kell ráfizetni a kormány által támogatott vásárlás esetén.

Természetesen a sor hosszan folytatható olyan márkák felemlegetésével, amelyek vásárlása esetén lényegesen mélyebb zsebekbe, nagyobb tárcákba kell nyúlni. A felsorolt top 5-ben szereplő márkák gyártói százezer kilométerig vállalnak garanciát a járművekre. A magasabb árkategóriában négy-öt vagy akár több millióval is rendelkezni kell, bár az is igaz, hogy ott már nem csúcsra tuningolt apró motorok viszik ezeket az űrkabinokat, hanem kicsit izmosabb szív dobog bennük, és a garancia akár 160 ezer kilométer is lehet.

Ahogy azt a bevezetőben taglaltuk, eleve sok egyterű autó fut már ma is a magyar utakon. Ez a lehetőség a nagycsaládosokat támogatja, de másodlagos módon nyertesei lesznek a kevesebb gyermeket nevelő családok is a kedvezménynek, hiszen jelentősen felpezsdülhet az ilyen kialakítású autók használt piaca.