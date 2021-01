Egyszerű lehet, mégis bonyolult az autónk töltése

Mint azt már múlt héten megírtuk, az egyetlen pozitív eladási számokat generáló járműtípus a tavalyi évben bizony az elektromos autók kategóriája volt. No, de mi a helyzet a töltéssel?

Talán az első és legfontosabb kérdés, ami minden alkalommal előkerül e témakör kapcsán, s mi rögtön meg is válaszoljuk: nem, nem lehet már ingyen tölteni az autókat (néhány éve még volt erre lehetőség). Ma Magyarországon több száz e-autótöltőt találhatunk, ebből Fejér megyében – a cikk írásának pillanatában – összesen 49 töltőállomást számoltunk össze, noha ez az adat napok alatt változhat. Ezek legsűrűbb típusait soroljuk fel.

Követték a trendet

Tavaly július elsejével az ismert olaj- és gázipari vállalat kútjaira telepített elektromos autótöltők is követték a trendet, a társaság ugyanis elindította saját telefonos alkalmazását. A szolgáltatás díja függ a töltő típusától, a tartózkodási időtől, és persze az autónk fogadókapacitásától is. Magyarországon jelenleg 38 ilyen töltőállomáson található Plugee töltő, valamint hat további helyszínen B2B együttműködés keretében is a cég telepítette és működteti a töltőket. Ezekről tudunk pontos adatot is: megyei szinten öt darab található nálunk, ebből négy az M7-es autópályán, egy pedig Székesfehérváron a Seregélyesi úton. Ezeknek az ára szeptember elsejével megváltozott – addig 99 forintba került 1 kilowatt, most már az 50 kW feletti akkumulátorral rendelkező járművek 139 forintot kell, hogy fizessenek.

A legelterjedtebbek

Az áramszolgáltató cég még 2018-ban bejelentette, hogy az egyik német élelmiszerlánccal leszerződve 123 üzlet parkolójába telepítenek elektromos autós töltőoszlopokat. Székesfehérváron ezen cég oszlopai a legelterjedtebbek, számszerint hat darab van belőlük.

Zárolják az összeget

Működik egy német autógyártókból álló konzorcium, melynek célja, hogy gyorstöltő-hálózatot építsen Európa főbb útvonalaira. A vállalkozásnak Magyarországon négy helyszínen 16 töltőoszlopa van, a használatért pedig kWh-ként 280 forintot kell kifizetnünk. Érdekesség, hogy minden „tankoláskor” 27 ezer forintot zárolnak a bankkártyánkon, amit a töltés végeztével felszabadítanak a felvett mennyiség levonásával.

Nagy infrastruktúra

A közműszolgáltató 2017-ben indította el az elektoromos töltéssel foglalkozó üzletágát, majd 2018 eleje óta folyamatosan telepíti elektromos töltőállomásait. A cég felvásárolt egy szintén ezzel az üzletággal foglalkozó nonprofit kft.-t, még a 2019-es év végén, így a töltőhelyek száma mára 553-ra nőtt: a cég jelenleg Magyarország legnagyobb e-töltő-infrastruktúráját mondhatja magáénak. (Ez 2020 nyár végi adat.)

Martonvásáron egy azóta már felvásárolt töltőállomás található a Brunszvik-kastélypark oldalában. Szabó Tibor polgármester jó véleménnyel van a töltőállomásról, véleménye s eddigi tapasztalatai szerint jól járt vele a város.

– Két évvel ezelőtt telepítették ide az állomást egy kormányzati projekt által, s már akkor is azt vettük észre, hogy nagyon sokan használják – válaszolt lapunknak a városvezető, aki elmondta, hogy a területet az önkormányzat biztosította díjmentesen.

– Hiába vált tavaly fizetőssé a töltőállomások használata, ugyanúgy használják a lakók, sőt sokan direkt lehajtanak az autópályáról is emiatt – zárta sorait a polgármester.

Hasznos tipp zárásként a szakértőktől: érdemes betenni az autó csomagtartójába az összes lehetséges töltőt!