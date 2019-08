Egyre „bióbb” lesz a magyar üzemanyag

A kormány nemrég hozott döntése alapján 2020 januárjától emelkedik a biológiai eredetű összetevők bekeverési aránya a forgalomba kerülő üzemanyagokban.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkára jelentette be a hírt.

Kaderják Péter közölte, hogy 2020. január 1-jétől a benzinbe és a dízel üzemanyagba keverendő, megújuló energiaforrásnak minősülő, biológiai eredetű összetevők kötelező, legkisebb mértéke 6,4 százalékról 8,2 százalékra nő.

Ez annyit tesz, hogy például a 95-ös benzin bioetanol-aránya legalább 6,1 százalék, míg a használt sütőolaj szorzója továbbra is kettő lesz. Ahol a bioanyagok aránya alacsonyabb lesz, az benzin és gázolaj esetében is csak prémium üzemanyagként árusítható.

Hazánk csatlakozik azon államok közösségéhez, melyekben környezetbarát E10-es üzemanyagot is használnak. A döntés nem titkolt célja az is, hogy kicsit kedvezzenek a magyar gabona- és kukoricatermelőknek.

Az államtitkár felhívta a figyelmet, hogy az autók motorját nem károsítják a bioüzemanyagok. Bizonyítékul Európa számos országát citálta, ahol már évek óta használják őket gond nélkül. Az sem kizárt, hogy egyszer finomító is lesz hazánkban.

