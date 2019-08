Egyik kocsi gyullad fel a másik után, és a lángokat nem lehet megfékezni

Megszaporodott az utóbbi időszakban az autótüzek száma és nem igazán magyarázható pusztán a nagy nyári meleggel, hiszen a természet által néha-néha beiktatott hűvös időszakokban is fellobbant erre is és arra is a láng.

Ezt ne hagyja ki! Ha a Balatonon vagy. Vagy ha oda készülsz. Vagy egyszerűen csak szereted a magyar tengert. Klikk ide és mentsd is el: likebalaton.hu! Július 13-án menet közben gyulladt ki egy személyautó az Iszkaszentgyörgy és Kincsesbánya közötti úton. Két nappal később a 6-os úton borult lángba hasonló módon egy kisbusz Kisapostag közelében. Az utasok mindkét esetben kiszálltak, így csak az anyagi kár a jelentős. Sorozatos balszerencse, mondhatnánk, de kicsit aggodalmaskodva, mert hát három a magyar igazság, lesz itt még valami ebben a hónapban. Nos, a türelem itt nem rózsát, hanem narancssárga tűzlilio­mokat terem. Még azon a héten két gépkocsi is lángra kapott Fejér megyében július 17-én. Az első esetben Polgárdiban, a Kossuth utcában, a második pedig Székesfehérváron, a Szent Flórián körúton történt. Egy százforintos öngyújtó is okozhat milliós károkat Egyszerre megvolt tehát a harmadik magyar igazság, a ráadással együtt, de 29-én újabb tűzesethez riasztották a tűzoltókat. A sárbogárdi csapat Mezőszilason oltott egyszerre két sugárral egy személyautót az árokparton.

Tóth Gábor a járműjavítás minden területén járatos autóvillamossági szerelő. Szerinte a dízelüzemű autók esetében gyakori gond, hogy a motor felkapja az olajat és elindul az öngerjesztő folyamat. A gáz­olajjal működő autókat úgy állítják le, hogy elveszik az üzemanyagot, különben élete végéig pöfögne. Ha a turbón vagy a kartergázon át olajhoz jut a motor, akkor önálló életre kel és addig zakatol, amíg lángra nem kap a motorháztető alatti terület, majd az egész kocsi.

A motorteret át meg áthímezik a fém- vagy textilhálóval erősített és sima gumi- és műanyag tömlők. Ezek a nagy hőingadozás és az idő rohanásával párhuzamosan öregszenek, rideggé válnak és akár meg is repedhetnek a rázkódástól vagy a karbantartás során történő mozgatáskor. Ha éppen üzemanyagot szállít a szóban forgó, sérült cső, akkor megtörténhet, hogy szivárogni kezd az üzemanyag, átitatva a motorteret, és mikor megemelkedik a hőmérséklet, lángra lobban, és akkor szinte biztos, hogy kiég a kocsi. Gyakran a némán, szinte észrevétlenül érkező égés­okozó áll a háttérben, az elektromos zárlat. Elég, ha egy mozgó alkatrész megkoptatja a rosszul elhelyezett vezetéket, vagy egy gyári hibás széria, ahol a kialakítás miatt kiégnek a stekkerek, panelek. Testre zár, és ha szétfutnak a rossz illatú lángok a kábelkötegek mentén, akkor a tűz mindenhova eljut az autóban. A leggyakrabban a nyestek okozzák a bajt. Ha üzemanyagcsövet, ha kábelköteget, vagy ha éppen gyújtókábelt rágnak. Sokan bosszankodtunk már a gyönyörű, ám kártékony kis dögök látogatásai kapcsán. Ilyenkor megveszünk minden hatásos, vagy annak vélt eszközt, legyen az vizes PET palack a kocsi körül, vagy az ultra, illetve a nagyon hangos nyestriasztón át egészen a boszorkányos átokzsákokig, mely ember levágott körmét, és kutya kitépett szőrét és az online vásárló lenyúzott hetedik bőrét is tartalmazza, hatástalanul. Az egyik „házipatika” jellegű megoldás ellenük biztosan kiváló. Történt egyszer, hogy egy kocsijára igényes, kizárólag cérnakesztyűben vezető autóstársunk megelégelte a saját padlásán élő szépség gyújtókábellel történő etetését, és letakarta egy korábban emberek által használt pléddel a motort. A műtét sikerült, nem rágta meg azon az éjszakán a nyest a kábeleket, így boldogan indított a tulaj. Hallotta, hogy mind a három henger felbődült a japán erőműben, és elsuhant dolgozni. Csak a főúton vette észre, hogy füst van, ezért megállt. Már nem fújta tovább a menetszél a kigyulladt pléd műszáltól csepegő lángjait, így egyszerre fáklyává változott a kisautó, melynek utasai még épen kiszálltak.

Tóth Gábor szerint elegendő lehet egy műszerfalon hagyott öngyújtó is. Mire visszaérünk a bevásárlóközpontból a parkolóba, csak hűlt hamvát találjuk a kocsinknak.