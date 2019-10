Egy igazi úr négy keréken – Kormányzati autó volt Németországban ez az Audi A8L

Régen elmúltak azok az idők, amikor az Alba Regia Hotel előtt parkoló egykori disszidensek nyugati autóit bámultuk: ma már nem kapkodjuk a fejünket a négy keréken guruló luxus láttán. Persze azért akadnak kivételek.

Ilyennek számít az a gépkocsi is, amit az egyik fehérvári cégvezető vásárolt meg magának elég jó áron, legalábbis ha tudjuk, hogy ez az Audi A8L újonnan nagyjából 60 millió forintba kerül. A járművet a német kormány használta, ez volt az egyik tartalék autója.

Nézzünk benne körül!

A motorháztető alatt egy háromezer köbcentis erőmű duruzsol, a mi változatunk 250 lóerőt tud, de van ennél erősebb típus is. De nincs felszereltebb. Az ülések közül háromban masszírozógép van, ami ötféle módon kényezteti az utazót. (A jobb első ülés, a testőr helye kivétel.) Az ülések és a kárpit alcantarából készült, ilyeneket használnak a Ferrarikban, Lamborginikben, Porschékban is. A hátul ülők kedvükre tévézhetnek, adott esetben a lábukat feltéve is. Talán felesleges luxus az, hogy hétféle belső éjszakai fény közül lehet választani.

Az ülések nem csak fűthetőek, de szellőztethetőek is, az italtartó pedig hidegen tartja a whiskyt. A két jobboldali ülés egy gombnyomással fekvőhellyé alakítható, az ajtók automatikusan nyílnak és csukódnak. Az ablakok dupla falú biztonsági üvegek, és van 220 és 12 voltos elektromos hálózat is.

Az autó haladás közben automatikusan hozzáigazítja magát az úthoz, a feszített futóművek 20-as alufelnis kerekeket forgatnak: a négy darab annyiba kerül, mint az én kocsim fele újonnan. A sofőrt infrakamera segíti az éjszakai vezetésben, amely megjelöli az útra tévedt embert és állatot. A felszereltség része a ráfutásgátló, a sávtartó, sőt, még a közlekedési táblákat is felismeri.

Tulajdonosa 19 ezer kilométerrel vásárolta meg: a német kormány ennyi futás után már a csere mellett döntött…