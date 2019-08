Csillogó és fényes autót kapunk vissza a modern, nanotechnológiás mosóból

Forradalmasították az autómosást, amelynek köszönhetően akár másfél deci vízzel is csillogóvá lehet varázsolni kedvencünket. Az innovációban egy magyar cég jár élen.

Mindig kiemelt helyen álltunk, ha innovációról, találmányokról vagy találmányok továbbgondolásáról volt szó. Ma sincs ez máshogy, nem véletlen hát, hogy egy franchise autómosó hálózat önmagában is egyedülálló technológiáját most csúcsra fejlesztették a magyarok. Az újfajta, nanotechnológiás mosáshoz elegendő másfél deci víz. Ez önmagában is nagy előrelépés környezetvédelmi szempontból, de ezzel még nincs vége. A módszer ugyanis egylépcsőssé teszi az egyébként 5-6 lépéses folyamatot. Ha viszont nem kell sok víz, akkor nem kell csatorna se, ami igencsak csökkenti a környezetkárosító hatást és természetesen a telepítési és üzemeltetési költségeket is. A technológiát természetesen nem kötik mindenki orrára, de annyit tudni engednek, hogy a nanorészecskék a karosszéria és a kosz közé ékelődnek, ami után egy egyszerű áttörléssel, karcmentesen eltávolítható a szennyeződés.

A formula viaszt is tartalmaz, így egy hosszan tartó, tükörfényes karosszéria lesz a beavatkozás végeredménye.

Még mielőtt valaki azt gondolná, hogy ez az autómosó majd csak a közeljövő zenéje lesz, az nagyot téved, ugyanis már nemcsak Magyarországon van ilyen, hanem tőlünk nyugatabbra vagy északabbra is működésbe hoztak ilyeneket. Már tisztulnak ilyen módon autók többek közt Szlovákiában, Ausztriában és Svájcban is. A terjeszkedés nem áll meg, jelenleg is folynak tárgyalások német, ír és svéd partnerekkel, akik már nagyon várják a könnyen telepíthető magyar nanomosót.

A cég nem kisebb célt tűzött ki magának, mint hogy negyven új helyszínnel gyarapodjon Európa-szerte a hálózat.