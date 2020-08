Cölöpverő gép dolgozik fáradhatatlanul a fehérvári vasútállomás vágányai között

Az óriási gépnek ez a munka meg sem kottyan, sokkal többet is tudna dolgozni.

Mint arról beszámoltunk, egy hatalmas építkezés alapjait rakják le éppen ezen a héten a vasútállomáson. A kivitelező cég cölöpöket ver a földbe, mintha azok hatalmas csavarok lennének, amihez már lehet bármit rögzíteni. A Gyöngyösről érkezett Rec-Plus Kft. részéről Nagy László építésvezető elmondta, hogy az önjáró talajfúró és cölöpverő masina 91 tonna és teljesen hidromotoros hajtású, ami azt jelenti, hogy egy dízelmotor hajtja a hidraulika-szivattyúkat, és ezáltal tud haladni a vas lánctalpakon, illetve így tud dolgozni is.

Akár húsz furatot is tud ejteni a földön, amennyiben azok megfelelő védőtávolságra vannak egymástól. Ha kell, 24 méter mélyre is lejuthat a fúrófej, amely nemcsak behatol, de ki is termeli onnan a földet, amelyet aztán betonnal helyettesít. A sok méteres, betonnal telített „kutakba” aztán szintén hidromotorokkal szerelt „vibróverő” üti le az előre megkötött, henger alakú vasalatot. A gép hatalmas, égbe szökő gémjének a talajjal bezárt szöge is állítható, így lejtős terepen is függőlegeset fúr. Mellette a vágányok miatt szűk helyen pumpás mixer csöve magasodik, és úgy kell az eszközökkel dolgozni, hogy egy pillanatra sem lehet figyelmen kívül hagyni sem a vasúti forgalmat, sem pedig a levegőben lógó nagyfeszültségű kábeleket.