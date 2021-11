Az óriásdrónok mint repülő járőrautók

Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a spanyol fővárosban október végén a légiforgalom-irányítási világkongresszust, s ennek keretében az Ex­podrónica nemzetközi drónbemutatót. A legnagyobb érdeklődés a nemzeti rendőrség (Policía Nacional) új repülő eszközét, az EHang 216 elnevezésű óriásdrónt kísérte, amelyet a spanyol király, VI. Fülöp is megtekintett.

A Kínából érkező technikai újdonságon a spanyol rendőrség címere és névfelirata is jelezte, hogy a rendészeti testület új szerzeménnyel bővítette légijármű-parkját. Az EHang 216 pilótával és nélküle is alkalmas rendőrségi feladatok ellátására. A repülő járőrautóhoz – ahogyan több lapforrás is említi – Kína ajándékaként jutottak hozzá a spanyolok. A gyártó cég a repülő eszköz/jármű bemutatásának a madridi Expodrónicán azért is tulajdonít nagy jelentőséget, mivel nagymértékben elősegítheti elterjedését és széleskörű alkalmazását az európai rendőrségeknél.

A rendőri megjelölése szerinti megadrón valójában autonóm, vagyis független légi jármű (AAV), mint azt hivatalos műszaki megnevezése is tartalmazza. A legfőbb adatai és jellemzői a következők: 5,6 m hosszú, összsúlya 600 kg, terhelhetősége akár 220 kg is lehet, maximális sebessége 130 km/h, hatótávolsága pedig 35 km teljes terhelés mellett, elektromos motorral és nyolc légcsavarral rendelkezik, függőleges fel- és leszállásra képes. Alkalmas önálló feladatok végrehajtására ember nélkül, ugyanakkor két szolgálati feladatot ellátó rendőr szállítására is. Felhasználásában perspektívát látnak benne közbiztonsági és bűnügyi feladatok ellátásában egyaránt, valamint erősen szennyezett (biológiai, vegyi, radiológiai és nukleáris) területek eléréséhez, nagyobb manőverezőképességénél fogva hatékonyan helyettesítheti a helikoptereket a zárt vagy korlátozott megközelítésű célterületeken.

Az új drónt a járműtípusra specializálódott, stratégiai fontosságú EHang kínai nagyvállalat gyártja. Jó referenciát jelent a cég számára, hogy gyártmányát már sikeresen tesztelték több országban, köztük Japánban, Észt­országban és Dél-Koreában. A jövőben a spanyol rendőrség és az EHang együttműködik abban, hogy a repülő járművet még alkalmasabbá tegyék a rendőri munkára.

A repülő járőrautó sok érdeklődőt vonzott a kiállításon, köztük a spanyol uralkodót, VI. Fülöpöt is, aki nagy figyelemmel hallgatta a részére tartott bemutatót, és érdeklődéssel szemlélte meg az EHang 216-ot. Az új légi járműről pozitívan vélekedett Juan Dueñas főfelügyelő, a rendőrségi légi közlekedés vezetője. Elmondta, hogy az EHang 216 a spanyol belügyminisztérium delegációjának kínai látogatását követően adományként érkezett a nemzeti rendőrséghez. Egyben hangot adott annak, hogy vele nemcsak országosan, de Európában is az élvonalba kerülnek a hasonló típusú légi eszközök felhasználásában.