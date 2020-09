Amikor önmagunkat csapjuk be – Spórolni szeretnénk a karbantartás költségein

Eljön az ősz, de mindegy milyen évszak van, alkatrész és kenőanyag mindig kell, ám cseppet sem mindegy, hogy pontosan milyen. Rövid távon talán spórolunk, ha mi vásárolunk, ám később megbánhatjuk.

Sokszor esünk abba a hibába, hogy saját magunk rendelünk kenőanyagot vagy éppen alkatrészt az autónkhoz, pedig éppúgy, ahogy a cserét, úgy az ahhoz szükséges fődarabokat és segédanyagokat is annak a szakembernek kellene kiválasztania, aki majd beépíti őket.

A legegyszerűbb példa a fékbetét cseréje, hiszen a típus adatainak ismeretében, egy okoseszköz és egy internet-­hozzáférés birtokában bárki tud típusazonos betéteket rendelni, sőt akár cserélni is, hiszen „ahhoz nem kell sok ész” – szokták hangoztatni az önkéntes ezermesterek.

Aztán amikor egy egyméteres vízvezetékcsővel meghosszabbítják a villáskulcs két végpontjára nehezedő erőkart, hogy lelazuljon az anya, és letekerik a csavar fejét, vagy eltörik a dugókulcsot, akkor már egészen másképp látják.

Később akár az is kiderülhet, hogy a fékbetét pont olyan, mint kéne, de mégis kicsit más, mert a webáruház nem kérte az alvázszámot, csak a típust és az évjáratot, ám azon belül is lehetnek változatok.

A szakember visszahív minket és három választási lehetőséget biztosít. A legdrágább a gyári verzió, amire a vérlázítóan magas árak ellenére sokan szavazunk, mert több felé a bizalmunk. A legolcsóbb mindig gyanús, így legtöbbször az arany középútra lépünk. A szerelőnk azt is tudja, hogy sajnos van, aki hamisítványt is árul. Ez nemcsak az alkatrészekre igaz, hanem a kenőanyagokra is. Az olajcserét is gyakran elvégezzük otthon, de sokan nem is gondolják, hogy mennyire nem mindegy, milyen kenőanyagot is öntünk a kocsiba.

Tóth Gábor, Móron dolgozó autószerelő elmondta: – A különböző minőségű, finomságú és viszkozitású olajok keverése nem szerencsés, ám ha arról van szó, hogy mondjuk lecsökken az olajszint, akkor tölthetünk a jármű motorjába akár kissé eltérő paraméterekkel rendelkező olajat, mert bár a mai autók nagyon érzékenyek, a rossz olaj is többet ér a motorban, mint a semmilyen.

A házi szereléssel kapcsolatos felvetésünkre Tóth így reagált: – Nem gond, ha valaki megoldja otthon a szereléseket, a cseréket, ám akkor legyen nagyon körültekintő. Nemcsak azért, mert több helyzetben célszerszámok nyitják a csavarokat, hanem azért is, mert a beavatkozás során más dolgokra is kell figyelni. A fékrendszerrel kapcsolatosan elmondta, hogy betétcserénél nem, de a fékrendszer megbontása esetén érdemes például műszerrel ellenőrizni a fékfolyadék vízfelvevő képességét, illetve magának az anyagnak a forráspontját. Ha az utóbbi érték 200 Celsius-fok alá csökken, akkor azt le kell cserélni.

A Móron dolgozó autószerelő arra is felhívta még az autósok figyelmét, hogy az általánosságok ideje lejárt. Már nincs olyan, hogy kétévente ezt, hathavonta meg azt cseréljük az autóban. A legkisebbtől a legdrágább alkatrészig indulva, érintve valamennyi kenő- és adalékanyagot elmondható, hogy most már kifejezetten a megtett kilométereket, valamint a gyári leírásban szereplő fordulókat és előírásokat kell követni, ha azt akarjuk, hogy a szakemberrel vagy saját kezűleg karbantartott autó sokáig szolgáljon még minket.