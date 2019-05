Akik élnek-halnak a Cruiserekért

Máj Gábor, vagy ahogy inkább ismerik, „Boxi” nemcsak rajong a márkáért, hanem klubba is tömörítette azokat, akik egyfajta életérzésként tekintenek a PíTí-re.

Mióta van PT-je, elsőre szerelem volt?

– Amikor a kétezres évek elején elkezdték gyártani, akkor ennek a vételi ára körülbelül másfél Volkswagen Golf árának felelt meg. Ekkor már erősen nézegettem, maga a formavilága nagyon tetszett. A Volkswagen bogárhoz hasonlít leginkább, de azt nem szerettem volna, mert kényelmes ember vagyok, és azok a plusz felszereltségek – klíma, szervókormány – nem voltak a bogarakhoz. Megjelenésekor a Pí-Tí nagyon drága volt az én pénztárcámhoz képest, de 2014 áprilisában jött el annak az ideje, hogy azt mondtam, most már kell! Hosszas keresés után találtam rá jelenlegi autóra, majd egy évig tartott, míg megvásároltam. Ezt 2000-ben gyártották, és rögtön az első szériából való.

Mit kell tudni a klubról?

– 2017-ben én alapítottam, de ezt megelőzően még 2014-ben csatlakoztam egy másik klubhoz, szervezője és tagja voltam, de annak a működése és az elvek, melyek mentén haladtak, nekem nem tetszett.

Milyen programokkal tartják életben a klubot?

– Évente egy-két találkozót szervezünk, idén már hatodszor találkozunk Veszprémben. Érdekesség, hogy az első összejövetelen mindössze négyen voltunk, aztán a másodiktól kezdve vettem kezembe, és ez a szám fokozatosan növekedni kezdett. Ennek köszönhetően tavaly már közel hetvenen vettünk részt. A klubot kizárólag azért alapítottam, hogy segítsük a tagokat, önsegélyezőnek is jellemezhetjük. Jobbára 45 év fölötti a tagok életkora. Leginkább a legnagyobb közösségi oldalon tartjuk a kapcsolatot. Arra jó ez a klub, hogy aki szereti ezt a típust és nem autószerelő, elsősorban a szerelésben, alkatrészbeszerzésben segítse a másikat. Én az elmúlt öt év alatt, amit az interneten fel lehetett lelni adatokat, pdf-fájlokat, mindent megszereztem. Ott tartok, hogy a PíTimhez az utolsó alátéthez is tudok mondani gyári számot. Van egy hatezer oldalas, „robbantott” rajzos könyvem, ugyancsak pdf-ben letöltve. Ez rengeteget jelent abban, hogy útmutatót adjunk egymásnak az esetleges alkatrészhibáknál.

Hogyan lett a találkozó színhelye Veszprém?

– Idevalósi vagyok, bár most már Herenden élek. Ide jönnek tagjaink az ország több területéről, és megyünk közösen Siófokra. Azért is májusban találkozunk, mert az az időpont még nem zavar be a szabadságolásokba.