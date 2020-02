A Zsiguli a Volga mellett a szovjet autógyártás igazi sikersztorija volt

Jövőre lesz ötven éve, hogy megérkeztek az első Zsigulik Magyarországra. Az egész ország lázban égett. 1970 őszén már mindenki tudta, hogy hamarosan hozzánk is megérkezik a kocsi, a Szovjetunió modern, Fiat-alapokra épülő legújabb modellje, amire hazánkban szinte minden réteg egyaránt vágyott.

1961-ben Palmiro Togliatti, az olasz kommunista párt vezetője Moszkvában járt és látogatást tett az AZLK-üzemben. Ekkor merült fel először komoly szándékként, hogy a műszakilag teljesen elavult Moszkvicsok helyett kellene talán egy igazán jó, szovjet népautó. Ennek kifejlesztésére természetesen semmilyen tapasztalat, szakértelem nem volt kéznél, ezért kizárólag arról lehetett szó, hogy készen vesznek valamit nyugatról. Több más, kipróbált modellel együtt a Fiat 124 is súlyosan megbukott az orosz valóságban lezavart teszteken, ám másokkal ellentétben a Fiat vállalta, hogy megerősíti az autót, adaptálja, és modernizálja a szovjet rögvalósághoz. Ennek eredménye lett a Fiat 124R prototípus, ami gyakorlatilag megegyezett a 2101-es Zsigulival.

A kormány közepébe orosz népi motívumokat sajtoltak

Dr. Zsadányi Ottónét irigyelte egész Magyarország 1971. június 14-én, amikor a Merkúr vezérigazgatója Csűri István Debrecenben átadta neki az első hazánkban forgalomba helyezett Zsiguli slusszkulcsát. Az IH-12-26 rendszámú fehérre fényezett 1200-as először megtankolt az ÁFOR által külön erre a célra létrehozott benzinkútnál, aztán szépen elkezdett begurulni a magyar autózás történetébe, mert hogy attól kezdve semmi sem volt a régi. Mindenki a Zsigulit akarta, ezt a majdnem nyugati, mégiscsak elérhető, és modern­nek tűnő autót, amelyet nem lengett körül olyan áthatóan a szocializmus szegény szaga, mint a Trabantokat, a Skodákat, vagy a Moszkvicsokat. Zsigulit birtokolni elegáns, de politikailag korrekt dolog volt. Aki – a kezdetekben kizárólag fehér, szürke, kék és bordó színben kapható – 1200-es Zsigával járt, arról tudták, hogy jól mennek a dolgai, és mégsem néztek rá gyanakodva, mint arra, akinek a disszidens rokonok által befizetett nyugati autók érkeztek. A Zsiguli sztorija 1966-ban kezdődött, amikor Vittorio Valletta a Fiat azóta legendássá vált vezére kacéran Kelet felé kezdett kacsingatni. Az Illustrato Fiat című gyári újság címlapjának tanúsága szerint már májusban óriási létszámú szovjet delegáció látogatott Milánóba, melyet Taraszov szovjet autóipari miniszter vezetett. A látogatás végén Valetta és Taraszov egymás kezébe csapott, augusztus 14-én már aláírták a szerződést, melynek eredményeképpen 1967 májusában megkezdődhetett a gyárépítés, és 1970. április 19-én legurult a futószalagról az első Zsiguli.

A Volgai Autógyár építésének helyszínéül a Volga folyó menti Sztavropolt szemelték ki, amelynek persze a kor jó szokása szerint új nevet kellett kapnia. Talán csak a rendszerváltás után felnőtt generáció tagjai csodálkoznak azon, hogy az álmos kisváros a nyelvtörő Togliatti nevet kapta. A már említett Togliatti az Olasz Kommunista Párt 1964-ben elhalálozott főtitkára volt, nevének használata békítő sugallat lehetett a szovjet pártvezetésnek, hogy nem egyszerűen egy kapitalista termék licence gyártásáról van szó. Azt, hogy Taraszovék nem nyúltak mellé, bizonyította, hogy a világ legnevesebb szakújságíróiból álló zsűri 1967-ben pont azt az Fiat 124-est választotta „Az Év Autójának”, amelynek gyártási jogát a szovjetek megvették.

A kocsi hasmagasságát három centivel megemelték, manapság az úgynevezett szabadidő-autókat tervezik éppen olyan, azaz 17 cm-es szabad magassággal, mint amilyen a Zsigulié volt. A hátsó tárcsaféket igénytelenebb dobfékre cserélték, megerősítették a padlólemezt és a tengelykapcsolót, dinamó helyett pedig generátort építettek be. A Weber-rendszerű porlasztónak köszönhetően nagy hidegben is jobban indult a kocsi, és – hála a kétkörös fékrendszernek – hiba esetén is maradt túlélési esélyük az utasoknak. A legnagyobb változtatás oka azonban máig talányos: vajon miért kellett a nyomórudas Fiat motort felülfekvő vezértengelyessé átalakítani?

A kocsi névadása sem volt egyszerű mutatvány. Eredetileg a Vilszto névre gondoltak, Vlagyimir Iljics (Lenin) századik születésnapja alkalmából. (A száz oroszul szto.) A járgány nevét végül aztán valamiért a Volga folyó mellett emelkedő Zsiguli-hegyről kapta, míg a hivatalos iratokban viszont a VAZ 2101 típusjelzés állt, amely a Volgai Autógyár rövidítése volt.

Nyugat Európába – majd a hetvenes évek végétől kezdve hozzánk is – viszont Lada néven exportálták a szovjet autókat. A Lada pedig nem más, mint az a kis volgai vitorláshajó, amelyet egyebek között a helyi kalózok is előszeretettel használtak azon a vidéken. Ennek a hajónak a stilizált képe díszítette a hűtőrácsra szerelt hatszögletű emblémát, melynek műanyag betétje természetesen vörös színben pompázott. Mi, magyarok egy kicsit magunkénak éreztük, érezhettük a Zsigulit, mivel az ablaktörlő, a gyújtáskapcsoló, a kürt, az elosztó és a szovjet kocsit a Fiattól megkülönböztető süllyesztett kilincs Veszprémben a Bakony Műveknél készült.

1971 a Zsiguli-láz éve volt Magyarországon: 1970 nyarától kezdve az Autó-Motor szinte minden hónapban közölt cikket az új autóról. Az információk eleinte igencsak csöpögtetve érkeztek, a csomagtartót például a Fiat 124-es gyári sajtófotójával mutatták be. Aztán megjött az első próba kocsi, amelyet a KERMI járműosztályának vezetője próbált ki több ezer kilométeren át.

A Zsigának keresztelt autó átlagfogyasztása 11,4 liter szuperbenzin volt 100 km-en, száz km/órára 19,9 másodperc alatt gyorsult fel a bejáratás után.

Ám a szovjet mérnökök nem nyugodhattak

A viszonylag nagy csomagterű, a kelet-európai versenytársaknál jobb útfekvésű, és azok legtöbbjénél tágasabb utasterű Zsiguliért versengtek a vásárlók. Hiába termelt gőzerővel a gyár, Magyarországon sokáig három-négy-öt évet kellett várni az előleg befizetése után, amíg megérkezett a várva várt Zsiga. Közben persze Togliattiban szélesítették a modellválasztékot, a 2101-es után jött a 2102-es kombi, majd 1973-ban a 2103-as „ezerötös”. Ez igazi presztízsautónak számított akkoriban. Ikerfényszórók, 75 lóerős motor, és hatféle, kör alakú, sportos óra a műszerfalon jelentette az álmok beteljesülését. Ám a szovjet mérnökök nem nyugodhattak. Az építőszekrényelv alapján vadul kombinálni kezdték a motorokat, és a karosszériákat, és rövidesen átláthatatlanul szövevényessé vált a modellválaszték. Jött az 1300-as, aztán az 1200S, amely ugyan úgy nézett ki, csak a motorja volt kisebb. A nyugatra készülő 1200-as karosszériájába ezerötös műszerfalat és más motorokat is beépítettek, így a karosszéria formája alapján való azonosítás egyre nehezebb feladattá vált. Aztán jött a csúcsok csúcsa, az ezerhatos, amelynek kormány közepébe orosz népi motívumokat sajtoltak, ám még ezzel sem tudták elriasztani az embereket ezen autóktól.

A Zsiguli, illetve a Lada volt az első keleti autó, amelyet nagy mennyiségben exportáltak Nyugat-Európába is.

Kedvező árával kialakította a saját vásárlókörét, de a vasfüggönyön túl már nem a legjobbak közé tartozott. A brit Autocar 1978. szeptember 9-i számában tesztelte az ezerhatost. Dicsérték a kocsi jó felszereltségét, a kárpitozást és a bőséges szerszámkészletet.

A cikk vége felé azonban jött a feketeleves. A Lada kormányzása túl nehéz, a motor járása nyers, gyorsításkor nagyon hangos – kritizálta a teszt írója. Viszont a gyorsítóképessége elnyerte a fanyalgó brit tetszését, és a pontos váltó is dicséretet kapott. A magyarok erős fűtéséért és megbízhatóságáért szerették a Zsigulit, nem csoda hogy a Főtaxi és a rendőrség is gyorsan átállt ezeknek az autóknak a használatára.

A Zsiguli ma is velünk élő történelem, habár az eredeti „kereklámpás” változat ritka látvány az utakon.

A robusztus technika még csak-csak bírná, de a korrózióvédelem nélküli lemezek lassan megadják magukat a gyorsan múló időnek.