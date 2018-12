A tél első lehelete fagy autónkra

Szerda reggel megtapasztalhattuk, hogy elmúlt a hosszú ősz, beköszöntött a tél. A magasabban fekvő helyeken napközben is megmaradt a hó, de nemcsak a fűszálakon, hanem az autókon is, amivel indulni készültünk a hideg hajnalon.

Most találkozhattunk először ezen az őszön a befagyott ajtókkal, munkába sietve. Az üvegekre kövesedett hó könynyen eltávolítható, ha van hozzá jégkaparó, de a kocsiban tárolt eszközökhöz, kemikáliákhoz hozzá is kell jutni, tehát fel kell törni az elsődleges védelmi vonalát, a befagyott zárakat.

Mikor gallér mögé húzott arccal lépünk a szabad ég alatt alvó autóhoz, érzéssel támadjunk rá a kulccsal. Ha nem megy bele, ne is erőltessük! Ha pár centi mélyen eltűnik benne a kulcs és forgatni kezdjük, hamar elpattan. Melegítsük meg az öngyújtó lángjával a kulcs zárba illeszkedő végét és ezt újra és újra ismételjük meg. Nem lesz a kulcsból lángvágó, aminek azonnal elillan az útjából a jég, ezért türelmesnek kell lenni, akkor is, ha késésben vagyunk. Ha átveszi a hőt a zár, bejut a kulcs, de ez még nem jelent automatikusan sikert, hiszen mi van, ha befagyott az ajtó?

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Ne essünk neki a sofőr oldali ajtónak a kései indulás miatti feszültséggel, hanem nézzük meg a többi ajtót. Ha akár csak egy nyílik, meg vagyunk mentve. Indítsuk el az autót, a fűtést, és várjuk a csodát, mert úton van.

Ha bent a kulcs a zárban és el is fordult, még mindig megtörténhet, hogy nem nyílik ki az ajtó, és nem megoldás az ajtók ösztönös rángatása, csak akkor, ha a gumitömítés és az ajtó gyógyult össze. Gyakoribb gond, hogy a fémreteszek, illetve egyéb szerkezeti elemek vannak összedermedve, és azok nem engedik egymást, fittyet hányva az autós erejére és a beépített rugók akaratára. Ekkor jönnek a praktikák. Ilyen az ajtó széleinek nagyon finom ütögetése, éppen csak hogy rezdüljön a szerkezet. Ha mozgatni akarjuk az ajtót, azt inkább kicsit befelé, mintsem kifelé tegyük! Körbefújhatjuk az ajtók keretét jégoldóval is, talán bejut. Tolóajtó esetében ez csak ritkán működik, de ne adjuk fel. Ha van áramforrás a közelben, próbálkozhatunk hajszárítóval vagy hőlégfúvóval, de csak langyos levegővel!

Persze ezekkel csak a rendetlen autósoknak kell bajlódniuk, megközelítőleg a teljes autós társadalom 75 százalékának. A maradék 15 százalék tudatosan készül a hidegre. Ők azok, akiknél minden van, köztük a minden tartaléka is. Ők azok, akiket szinte semmi nem ér váratlanul, és ha mégis, hát fel vannak ellene vértezve és persze ők azok, akik nem a hóesésben állnak sorban a gumis műhely előtt, türelmetlenül, hiszen ők tudják, mi a megelőzés.

Olajozzuk meg a zárakat jó előre, hiszen a fém alkatrészek ezt a gondoskodást nyáron is meghálálják. Könnyebben és halkabban mozdulnak, ráadásul sokkal később öregszenek. Ez igaz a gumi és műanyag alkatrészekre is. Azonban kerüljük el annak lehetőségét, hogy az olajos szerekből az üvegfelületek is kapjanak. Szerelkezzünk fel minden eszközzel, ami kellhet, legyen az hólapát, jégoldó, olaj vagy türelem.

AUTÓNK PATIKÁJA Az autósboltban éppúgy fellelhetők a csodaszerek, mint a gyógyszertárban, legyen szó megelőzésről, ápolásról vagy a károsodások enyhítéséről. Lánczos Attila boltja Fehérvár győri szegletében áll. A vezető kérdésünkre elmondta, a vevők 15 százaléka tudatos vásárló, de közülük is csak a fele végzi el a szükséges beavatkozásokat. A többieknek már az is gond, hogy hova tűnt a kocsiból a nyáron szükségtelen kaparó. Az akkumulátorok is ilyenkor adják meg magukat, pedig már korábban is voltak jelek. A szélvédőmosóból elég a 25 fokos, hiszen sokkal hidegebb nem várható. Ha 40 fokosat veszünk, talán érdemes hígítani, bár anyagilag nem jelent nagy különbséget.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS