A magyar nem tud leszokni a feltalálásról

Hamarosan eljöhet az az idő, hogy sem parkoláskor, sem tankoláskor nem kell kiszállni a kocsiból, mert az autó fizet és csekkol helyettünk.

Újabb találmányt zsúfolt be a világ arra a polcra, ahol a rendkívüli, forradalmi magyar ötletek sokasága csücsül. Hatalmas érdeklődéssel fogadta a szakma a Rollet nevű magyar startup bemutatóját. A londoni MOVE-on derült ki, hogy akár forradalmi változások ideje jöhet el a gépjárművek tankolásában. A londoni MOVE nem más, mint a startupok világméretű bemutatkozó helye. Ezen a színpadon a világ leghatalmasabb vállalataival, tőkeerős befektetőivel és az ilyen témákra fogékony médiával kerülhetnek közvetlen kapcsolatba a frissen induló, nagy reményekkel teli vállalkozások. Európa legjobban csengő nevű mobilitási konferenciáján a jövő közlekedési megoldásait keresik a világ legnagyobb befektetői. Ezen a fórumon mutathatták be a magyarok azt a fejlesztést, amelyet a debreceni autósok már rendszeresen használnak, és Budapesten is egyre népszerűbb.

A Rollet egy automatizált fizetési megoldás, melynek különlegessége abban rejlik, hogy csak egyszer kell regisztrálni az autót egy rendszerben, és onnantól leegyszerűsödik, kényelmesebbé válik tőle a világ. Jelenleg a zárt parkolókban használják, egyelőre, ahol könnyedén lehetővé teszik a körülmények, hogy a kocsi applikáció segítségével fizessen, és ne kelljen ehhez kiszállni. A rendszer igazi nagysága abban áll, hogy az elvárásoknak, az igényeknek megfelelően fejleszthető, bővíthető, és ennek köszönhetően bármilyen más területre is alkalmassá tehető. Parkolás, tankolás, fizetős utak vagy bármi is lesz a jövőben a megoldandó probléma, ha autózás közben kell valamit fizetni, ez a találmány megoldja, miközben az autósok felesleges késlekedés nélkül suhanhatnak a cél felé.

Ha minden jól megy, hamarosan nincs több sorban állás a megszokott benzinkúton. Ehhez nem kell mást tenni, mint rögzíteni az autó és a fizetési kondíciókkal kapcsolatos adatokat a rendszerben, majd onnantól kezdve, ha arra járunk, csak tankolunk és indulunk tovább, mint a Forma–1-ben. Miközben elhagyjuk a megszokott bokszutcát és lenullázzuk a napi kilométer-számlálót, addigra a rendszer és az autónk le is tárgyalja a fizetést egymás között.