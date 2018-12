A Komondorok most a katasztrófavédelem gépparkjába készülnek

Hat éve láthatta először a nagyérdemű a vegyi felderítőt, a Komondor RDO 3211 típust. Azóta már újabb Komondor-változatok láttak napvilágot, olyanok, mint a műszaki mentő, a csapatszállító és a rövid változat.

Úgy néz ki, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság lesz a Komondorok következő megrendelője, ugyanis még tavaly év végén indult egy közbeszerzés, mely szerint három, különleges rendeltetésű hordozójárművet szereznének be, moduláris cserekonténerekkel. Ezeket a cserefelépítményeket erdőtüzeknél és műszaki mentéseknél használná a katasztrófavédelem. A három hordozójármű, a cserekonténerekkel együtt, Pest, Bács-Kiskun és Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe kerül majd.

A hírek szerint a hordozójármű-tendert a Gamma Zrt. nyerte, a Komondor háromtengelyes változatával. A duplafülkés, többcélú járművek az RDO–4332 típusra épülnek majd.

Az alap páncél 30 méterről ellenáll a 12,7 mm-es puskalőszernek

A tűzoltó kivitel egy önhordó karosszériás monstrum lesz, amelyben egy 500 lóerős, Euro V-ös, 12 literes motor hajt majd meg egy Allison váltót. Az alapjármű hatfős beavatkozó személyzet szállítására lesz képes, még nehéz terepen is. Mindkét felépítményhez tartozik egy 7000 literes víz- és habtartály. A műszaki mentő felépítmény része a daru és egy emelve vontató berendezés is, illetve persze beépítik a többi, hagyományosan alkalmazott műszaki mentő felszerelést is.

A Komondor alapból 6 méter hosszú, de a 7,2 méteres verzió már hatkerekű, persze mindegyik hajtott. Klasszikus recept szerint épül fel, azaz az alja V alakú, hogy a robbanás erejét elterelje oldalra. A felépítményt úgy kell elképzelni, mint egy házikó kontúrját, de fejjel lefele. Azért tűnik mégis egyenesnek az alja, mert a padlólemez oldalára szekrényeket építettek, ahová lehet kevésbé értékes felszerelést pakolni. A páncélozott tűzoltójárműveknek azért van létjogosultsága, mert ezek a vegyi- és sugárkatasztrófákon kívül az erdőtüzek felszámolásában is segíthetnek. A tendert nyert cég már megkezdte az első két tűzoltó Komondor összeszerelését, és a tervek szerint 2019 második felében szállítja le a megrendelőnek, tehát hamarosan Magyarország is csatlakozik a páncélozott járműveket tűzoltási feladatokra használó országok sorába.

