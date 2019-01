Új jelölések vannak a benzinkutakon

Tavaly ősz óta találkozhatunk a hazai üzemanyagtöltő állomásokon azokkal az új üzemanyagtípus- jelölésekkel, amelyeknek a feltüntetését EU-s jogszabály írja elő. De miért van szükség az új kódokra, és hogyan néznek ki? Ezekre a kérdésekre adunk választ.

Tény, hogy Európa-szerte egyre többféle üzemanyag jelenik meg, ráadásul egyes országokban olyan jelöléseket használnak, amelyek nem szabványosak. Éppen ezért – hogy még idejében megelőzze a káoszt – az Európai Unió egységes jelöléseket vezetett be. Ezeknek nemes egyszerűséggel az lesz a céljuk, hogy az EU területén bárhol ugyanazzal az ismerős jelöléssel találkozzunk. A legelrettentőbb példának Portugáliát hozták fel a szabályalkotók. A luzitánoknál a gázolaj Gasoleo, a benzin pedig Gasolina. Nincs az a magyar autós, aki ne esne gondolkodóba egy portugál benzinkúton, hogy melyik jelölésű töltőpisztoly után nyúljon. Arról nem is beszélve, ha egy olyan kút közelében fogy ki a tankból az üzemanyag, amelyik személyzet nélküli, azaz automata.

A benzint kör, a gázolajat négyzet, az üzemanyaggázokat sarkára állított négyzet jelöli

Az új jelöléseket október 12-étől kellett kihelyezniük a kutak üzemeltetőinek, méghozzá az autósok számára jól látható helyre. Hogy még véletlenül se keverjük össze az üzemanyagfajtákat, íme egy kis útmutató a jelölésekről. A benzint a nagy E betű, az ezt követő szám pedig az adott benzinben lévő etanol százalékos arányát jelöli. A benzin kódja kör formában látható. Az E5 etanoltartalma 5 százalék, az E10-é 10 százalék, az E85-é pedig 85 százalék. A sima 95- ös, a prémium 95-ös, a 98-as és a 100-as benzin is ez alá tartozik. A benzinnél az oktánszámot továbbra is külön kell majd keresni, annak jelölését nem szabályozza az új regula. A gázolajat nagy B betű jelöli, az azt követő szám a biokomponens maximális mennyiségére utal. A gázolaj kódja lekerekített sarkú négyzetben látható. Félreértés ne essék, a B nem a benzint jelöli. Példának okáért a B7-ben a biokomponens aránya 7 százalék, a B10-nél 10 százalék. Magyarországon zömében B7-es gázolajat forgalmaznak. A gáz-halmazállapotú üzemanyagok kódjai sarkára állított négyzetben kapnak helyet. A kódok egyértelműek, az eddig megszokott rövidítések: LPG, CNG, H2.

A felcímkézésekkel jól állnak a kutak, sok helyütt már beazonosíthatjuk velük az üzemanyagfajtákat. Hogy ne kelljen a címkéket árgus szemmel keresni, azért a töltőállomások kútoszlopain és a töltőpisztolyokon is fel kell tüntetniük a kúttulajdonosoknak. Az új címkék méretére is vonatkozik előírás: a pisztolyon minimum 13 mm átmérőjű, a kútoszlopon minimum 30 mm átmérőjű kell, hogy legyen a matrica. Pánikba esni azonban nem kell, hiszen az új kódok nem szorítják ki az eddig megszokott és jól ismert jelöléseket. Azok száma, felirata, színe továbbra is megmarad a töltőállomásokon. Így biztosan nem keverjük össze a töltőpisztolyokat a tankolás során.

