A kicsi autó nagy sansza, avagy autóban tényleg a méret a lényeg?

Egy mindössze tizennégyezer lakosú kisvárosban került sorozatgyártásra a világ egyik legkisebb villanyautója, mely forradalmasíthatja a városon belüli közlekedést aránylag csekély árával, fogyasztásával, valamint méretével.

Ma, amikor szinte hétről hétre újabb típusok jelennek meg az autópiacon, egyre inkább tért hódítanak a villamos meghajtású járgányok, ám ezeknek igencsak borsos áruk van, és csak egy szűk vásárlóréteget lehet velük meghódítani.

Az idősebbek közül sokan emlékezhetnek arra, amikor a második világháború utáni szűkös viszonyok közepette a BMW egy különleges autót kezdett el gyártani. Az Isetta 100 kilométeren mindössze 3 litert fogyasztott, kicsi és olcsó volt, vagyis minden szempontból megfelelt az igényeknek. Formavilága sem volt mindennapi, hiszen a 247 köbcentis motorral és négysebességes manuális váltóval ellátott autó egyetlen ajtaja a géptest elején volt, és nyitáskor a kormány előrebukott, hogy megkönnyítse a beszállást. Az első prototípusoknak három kerekük volt, de a sorozatgyártásra szánt modelleknek már négy, viszont a két hátsó kerék olyan közel volt egymáshoz, hogy nem kellett differenciálmű.

Ennyit a múltról, kanyarodjunk vissza a jelenbe! A svájci Micro Mobility Systems a kultikus Isetta modern kiadásban újragondolt változatának prototípusát először a 2016-os Genfi Autószalonon mutatta be a látogatóknak, az idei év elején pedig a már gyártásra szánt verzió is napvilágra került, és most, hogy a szükséges engedélyeket is megszerezte a gyártó, hamarosan el is indul a legelső példányok megépítése, teljes egészében villanyautóként.

A Microlino névre keresztelt jármű a vártnál sokkal jobban szerepelt a hatótávteszteken: a 8 kWh-s lítium-ion akkumulátorral 126 kilométer távolságig jutott el, a 14,4 kWh-s aksival pedig 202 kilométert tudtak vezetni a tesztpilóták. Az akkumulátora négy óra alatt egyszerű konnektorról bárhol feltölthető. Játékautó-kinézete ellenére akár 90 km/h-s sebességet is elérhet, amit a 20 lóerős villanymotor tesz lehetővé. Nem okoz meglepetést, hogy viszonylag kicsi hatótávjával és mindössze 2,4 méteres hosszával a városi közlekedést igyekszik forradalmasítani, hiszen a teljesen kibocsátásmentes kétüléses jármű az autók által általában használt parkolóhely harmadán is elfér, így a problémamentes manőverezés mellett az sem okoz különösebb nehézséget a sofőr számára, ha valahol le kell rakni a kocsit a zsúfolt belvárosban.

– Átlagban egy vagy két ember utazik egy autóban, naponta úgy 35 kilométert, ami azt jelenti, hogy a normál kocsik kapacitásának nagy része kihasználatlan! Az ideális városi járművet tehát egy motor és egy személyautó keverékeként kell elképzelni – nyilatkozott az autó készítője, Wim Ouboter a Microlino megálmodásáról.

A Microlinót sokan a legaranyosabb elektromos autóként tartják számon, ami nem elhanyagolható tulajdonság ahhoz, hogy népszerű legyen, de sikerének igazi kulcsa az ára, ami a konfigurációtól függően nagyjából 12 ezer euró körül mozog, ez a jelenlegi árfolyamon is csupán 3,9 millió forint.

A 2435 milliméter (azaz kevesebb mint 2 és fél méter) hosszú, 1500 milliméter széles modell kétüléses kialakítást kapott, súlya pedig az akkumulátorok és az utasok nélkül 450 kilogramm. Apró mérete ellenére tágasság terén egyáltalán nem vall szégyent az újdonság, hiszen az ülések mögött egy kisautó-viszonylatban nagynak nevezhető, 300 literes csomagtér található, amely felülmúlja például a Mazda 2 által kínált 250 litert.