A jávorszarvas és a kerékpár esete a tenger felé vezető utakon: avagy hogyan szállítsunk biciklit?

Az autóra szerelhető kerékpártartók számtalan kivitelben léteznek, és mindnek van előnye, és hátránya is. Ezekkel érdemes megpakolni a vásárlás előtt felállított mérleg serpenyőit.

Eljött hát a nyár, s vele együtt a nyaralószezon is, hiszen jövő héten ilyenkor már senki sem veszi elő a plajbászt vagy az irkát, legfeljebb az autósiskolákban, mert a többi suli már most a VAKÁCIÓ! feliratok variációival van elfoglalva.

Hogyan indul a nyaralás?

Ha minden összeáll, tehát a tanszünet is elkezdődik, a főnök is elenged minket, akkor indulhat a nyaralás, vagy legalább egy kellemes kirándulás, el messze, ki a szabadba! A gyerek sok, a kocsi kicsi, az asszony által elcsomagolt textíliákból pedig egy egész menekülttábort fel lehetne öltöztetni abban a reményben, hátha hazamennek. A kocsi légtere tehát megtelt, és akkor hol vannak még a biciklik? Mit tehet a gondos családfő, már amennyiben az a férfi? Felszerel egy kerékpártartót a kocsira, nekivágnak az utak végtelen, szürke szalagjának.

Mindegy, milyet szerel fel hősünk, mert akár tetőre, akár hátsó ajtóra, akár vonóhorogra rögzített kivitelt veszünk, az autónk menetteljesítménye, fogyasztása, irányíthatósága megváltozik. Hogy se a vezetés, se az üzemanyagszámla látványa ne váljon rémálommá, válasszuk ki a számunkra ideális tartót.

Klasszikus a kocsitetőn

A nagyobb vagy a hosszabb távokat futó családok tetőboxot visznek a kocsi tetején, és nem csak síeléskor, így náluk szóba sem jöhet ez az eshetőség. Pedig a tetőn szállított kerékpárok rögzítése egyre biztonságosabb, egyre kiforrottabb. A súlyhatárral kapcsolatban mindegyik tartó esetében figyelni kell a gyári adatokat, de ügyesen elhelyezve a família összes bringája elfér fent, akár néhány ezer forintért. Egyik hátránya, hogy magasra kell emelni a bringákat és rögzítésükkor az utastér padlóján kell pipiskedni, hogy elérje az ember, amit kell. A másik pedig, hogy nem szabad elfelejteni, hogy több mint egy méterrel magasabb a jármű. Erre akkor is kell figyelni, ha beállunk egy mélygarázsba és akkor is, mikor pályán megyünk, ugyanis a gyártó legtöbbször maximális sebességet is ajánl a tartókhoz, általában 90 és 120 km/h között.

És itt jön leginkább képbe a jávorszarvasteszt, melyen sok ilyen tartó bukik el. Arról van szó, hogy Svédországban gyakran megesik, hogy ezek a nagytestű kérődzők az út közepén állnak, röpke 800 kilós testükkel, én nem mozdulnak, így a vezetőnek kell hirtelen kormánymozdulattal elkerülni az ütközést. Az 1970 óta bevezetett vizsgálatnak sok kerékpártartó esik áldozatul, mert deformálódnak, sőt akár el is törnek. A teszt azért is fontos, mert az általa dokumentált esetek hívták életre az ESP menetstabilizátort.

Hátsó falra tapadva

A hátfalon rögzített kivitelek is nagy népszerűségnek örvendenek és mivel általuk szabaddá válik a tetőcsomagtartó, így még többen favorizálják, ugyanakkor megtörténhet, hogy a hátsó ajtót nem, vagy csak korlátozottan tudjuk használni. Ára úgy 13 ezertől emelkedik 100 ezer fölé.

Fontos, hogy bármelyik kivitel esetében elengedhetetlen a rakomány megfelelő rögzítése. Nem lötyöghet semmi sem és nem takarhatjuk el a kerékpárokkal a rendszámtáblát. Talán elsőre jónak és fixnek tűnik minden, de pár kilométer „igazodás” után érdemes megállni és ellenőrizni a rakományt, a kötéseket, hevedereket.

Gyermekökölnyi gömbön lógva

A vonóhorogra rögzíthető tartó is számtalan előnnyel bír. Nem kell magasra emelni a bringákat és alacsony a kocsi karcolódásának kockázata is. Magasabb árkategóriából választva olyat is vehetünk, ami billenthető, így könnyedén ki lehet nyitni az elbarikádozott csomagtartóajtót. A legolcsóbb darab úgy 10 ezerért beszerezhető, a több bringás már többszöröse és a hárombiciklis, billenthető és esetleg még márkás verzió ötvenezer fölött lehet csak a miénk. Az új szabályok szerint már legálisan áthelyezhető az eredeti hátsó rendszám a kerékpártartó megfelelően kialakított helyére. Hátránya ennek is van, az egyik, hogy még jobban leül a kocsi fara az útra, így a földúton óvatosan vagy sehogy sem kell haladni, másrészt, hogy a rögzítés előtt tisztítani kell a vonógömb felületét, mert az utánfutó vonófejéről odakerülő zsír ronthatja a rögzítés hatásfokát.

Persze vehetünk ezekhez is kiegészítőket, feltoló rámpa vagy zárható fődarabok és sorolhatnánk, így a határ a csillagos ég, főleg azért, mert ezen eszközök vásárlására is igaz: minél drágább, annál biztonságosabb, praktikusabb és könnyebb.