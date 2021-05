A harmincas tábla sem zavarta a sofőrt a fehérvári Kossuth iskola előtt (videó)

Hiába a különleges jelzőlámpa a Pozsonyi úton, egyesek továbbra is fittyet hánynak a KRESZ szabályaira.

Amint arról portálunkon is beszámoltunk, tavaly nyár óta a Kossuth Lajos Általános Iskola előtti zebránál a szokványostól eltérő jelzőlámpa várja az arra járókat. A szakaszon megengedett sebességhatár 30 kilométer per óra, amikor valaki ennél gyorsabban érkezik a gyalogátkelőhelyhez, a speciális lámpa azonnal pirosra vált. Teszi mindezt az itt közlekedő gyermekek biztonságáért, valamint a gyorshajtások visszaszorításának érdekében.

Nemrégiben a székesfehérvári gyalogátkelőhelyekről forgattunk kisfilmet, ennek során (is) megtapasztaltuk, hogy a Pozsonyi úton érvényes sebességhatárokat jópáran abszolút nem tartják be. Felvételünkön is látható, hogy az autós már-már a piros jelzésen siklik át járművével. Mondhatnánk, hogy „dehát még csak sárga volt a jelzés, amikor áthaladt a kereszteződésen” és akár igazunk is lehetne, mindenkivel előfordult már, hogy a baleset elkerülése érdekében inkább még áthaladt a középső jelzésen. Ám a Pozsonyi úton ez egyet jelent azzal, hogy a járművezető nem tartotta be a kötelező sebességhatárokat, és gyorshajtott a gyalogátkelőhelynél.

Vigyázzunk egymásra!

