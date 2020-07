A gyorshajtás még mindig vezeti a halálhozó listát

A halálos balesetek száma ötödével, a súlyos sérüléssel járóké pedig több mint tíz százalékkal csökkent 2020. első három hónapjában 2019. első negyedévéhez viszonyítva. Legalább valami jót is hozott a megszokott mindennapok elé stoptáblát állító koronavírus-járvány.

A Központi Statisztikai Hivatal július 10-én közreadott Személysérüléses közúti közlekedési balesetek, 2020. I. negyedév című kimutatása szerint a koronavírus-járvány, illetve a bevezetett korlátozások, a terjedő otthoni munkavégzés, a társadalmi távolságtartás 2020 első negyedévében összességében csökkentette a magyarországi közutakon megtörtént balesetek számát. Nyilván általánosan csökkent a járműforgalom márciusban. Összességében az első negyedévben 8,3 százalékkal kevesebb – szám szerint 2880 – baleset történt, mint az elmúlt esztendő azonos hónapjaiban.

Valószínűsíthető, hogy a 2019. év és 2020. év második negyedévét elemző adatok még kedvezőbbek lesznek utóbbi időszak javára, hiszen a pandémia okán elrendelt kijárási korlátozás március végén lépett életbe, tehát ez a kormányzati intézkedés az első negyedévben még nem fejthetett ki jelentősebb hatást. Ami bizonyítja, hogy a járvány csillapította a forgalmat, s így a balesetek mennyiségét is, az az, hogy márciusban – az egy évvel korábbi márciushoz képest – 29 százalékkal kevesebben haltak meg balesetben a közutakon! 2020 januárjában egyébként 10 százalékkal, februárban pedig csak kismértékben emelkedett a balesetek száma.



Az elmúlt évek statisztikájából az is kitűnik, hogy rendre az első negyedév a legcsendesebb az utakon. A 2010-es évek mindegyikében jócskán január–március között volt a legkevesebb közúti baleset. Példának okáért tavaly az első negyedévben 106 halálos kimenetelű, 896 súlyos sérüléssel járó és 2138 könnyű sérüléses baleset történt a hazai közutakon. Ugyanezen adatok a második negyedévben már jóval magasabb számokat mutattak: 108, 1303, 2953; a sorrend, mint fent. A tavalyi év harmadik negyedévében szintén mindhárom kimenetelű balesettípus mennyisége emelkedett az előtte lévő időszakhoz képest: 155, 1402, 3243. A negyedik negyedévében a következő számok alakultak: 166, 1233, 2929. Az aktuális év első negyedévének 2880 közúti balesete közül 85 járt halálos áldozattal, 790 súlyos sérüléssel, a további 2005 pedig könnyű sérüléssel.

Van, amiben nincs változás…

Továbbra is a sebesség nem megfelelő alkalmazása miatt történnek leggyakrabban balesetek – jelentette ki a KSH. Továbbá január elejétől március végéig a magyar utakon megtörtént balesetek 93 százaléka – 2660 eset – a járművezetők hibája miatt következett be, ezek között a sebesség nem megfelelő alkalmazása volt a leggyakoribb kiváltó ok. A gyalogosok 171 alkalommal voltak felelősek. Járműhiba 5 alkalommal vezetett balesethez, a pálya hibája kevesebb mint 30 alkalommal. 9 esetnél egy jármű utasa volt a felelős.

2020 első negyedévében 262 balesetet okoztak ittas állapotban, 9,6 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Ezeknek 66 százalékát személygépkocsi-vezetők, 14 százalékát kerékpárosok, 5 százalékát segédmotorkerékpár-vezetők okozták – írta a KSH.

Megyei viszonylatban 2020. első negyedévében – 10 ezer darab bejegyzett gépjárműre vonatkoztatva – Nógrád megyében történt a legtöbb baleset, 7,85 darab. Ez nyilván egy statisztikai szám, ezért lehet tört. Fejér megyében minden 10 ezer bejegyzett gépjárműre 5,04 baleset történt a jelzett időszakban. Ezzel megyénk határozottan a kedvezőbb, a kisebb baleseti számokat mutató országrészek között volt.