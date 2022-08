Forrás: Ring-Autó Kft.

Vecsei Péter, a cég értékesítési vezetője ezek közül a megújult SEAT Arona és a SEAT Tarraco modelleket emelte ki. Mint elmondta, az Arona 1.0 TSI DSG Style és a Tarraco (1.5 Eco TSI DSG EVO Xcellence; 2.0 TDI DSG Xcellence; 2.0 Eco TSI DSG 4Drive FR) több típusa várja gazdáját a márkakereskedésben. - Természetesen tesztvezetésre is van lehetőség, utána pedig ügyfeleink bátran és új vezetési élménnyel gazdagodva válogathatnak raktári modelljeink közül. A gyors ügyintézésnek köszönhetően a kiválasztott modellt pár napon belül haza is viheti a kedves vásárló. Jelenlegi készletünkön SEAT Arona és Tarraco modellek szerepelnek. Amennyiben a listából nem talál megfelelő autót az érdeklődő, akkor is érdemes figyelemmel követni a honlapunkat, mivel napról napra frissül kínálatunk, hiszen hamarosan további Arona, Ateca és Leon Kombi modellek is érkeznek telephelyünkre - hangsúlyozta Vecsei Péter.

Az azonnal elvihető SEAT Arona esetében az új kialakítás az újratervezett első hűtőráccsal, spoilerrel és LED-es fényszórókkal robosztus megjelenést kölcsönöz a járműnek. Holttérfigyelő-rendszer, jelzőtábla felismerés, a digitális műszerfalon látható aktuális sebességkorlátozás és egyéb közlekedési szabályok napjaink technológiáját képviselik, amelynek fontos eleme az integrált elülső kamera. A SEAT Tarraco esetében hasonlóan a modern kor vívmányai köszönnek vissza, s erről bárki személyesen is meggyőződhet a veszprémi márkakereskedésben.

A Ring-Autó Kft. 1996. november 5-én kezdte meg tevékenységét Veszprémben VW személyautó, VW haszongépjármű, Seat, Audi márkákat képviselve kereskedőként, garanciális és garancián túli szervizként. 2001. óta ISO minőségbiztosítási rendszerrel összhangban végzik tevékenységüket, ügyfeleik tökéletes kiszolgálása érdekében. Nagy választékukkal, raktárkészlet akcióikkal meghatározó szereplői a hazai autókereskedelemnek.