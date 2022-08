Borbély Zoltán, ügyvéd, közlekedési szakjogász az M1 Ma Este című műsorában úgy fogalmazott, augusztus elején rendeletmódosítás történt, amely a digitalizáció felé tereli az autósiskolákat. Mint mondta, a szimulátorok segítségével olyan válságszituációkkal is szembesülhetnek a tanulóvezetők, amelyek a sofőrök gyors reakcióidejét teszik próbára. Ezekben a modern berendezésekben a fizika törvényeit is bele tudják táplálni, így az éles forgalomban nem tapasztalt helyzetekben is rutint szerezhetnek a tanulók.

Az interjúból azonban az nem derült ki, hogy hány órát váltanak ki a szimulátoros vezetések, ám több hazai orgánum arról számolt be, hogy ez a fontos kérdés jelenleg még finomítás alatt van.