Amint arról korábban portálunkon is beszámoltunk, az idei csillagtúra szervezése új kezekbe került, a pázmándi Kerkuska Csaba elnöktől az etyeki Lakos Tibor vette át a stafétát és nem túlzás azt mondani, a lecke fel volt adva, hiszen Csaba az elmúlt években számos felejthetetlen és néha már-már izzasztó pillanatokat okozott a veterános társadalomnak, elég csak a leszervezett rendőri ellenőrzésekre gondolni pár évvel ezelőttről.

A magas üzemanyagárak ellenére (különösen, ha belegondolunk, hogy ezek az idős "hölgyek" többségében 100-as benzinnel közlekednek) a csillagtúrára rendkívül hamar beteltek a helyek, így július 9-én, reggel 10 órakor 54 autó és 121 fő részvételével vágtak neki a nagyjából 70 km-es utazásnak. Különlegességekből pedig akadt bőven, hiszen láthattunk esküvői autónak feldíszített Trabantot, Moszkvics rendőrautót, a találkozó leghosszabb járművének számító, 1976-os Cadillac Eldoradot, Volgát, a fehérvári Rónai János elmaradhatatlan kék Porsche 356C-jét, a szintén fehérvári Molnár Gáborék gyönyörű Volkswagen kisbuszát, Rozit, de még egy másfél millió megtett kilométeres motorral felszerelt Renault-ot is.

Bőven volt miben gyönyörködni!

A megjelenteket Kerkuska Csaba elnök és Lakos Tibor főszervező fogadta, majd Kápolnásnyék és Velence plébánosa, Récsei Norbert atya rövid fohászában Isten áldását kérte a napra, ezt követően egyesével megáldotta a felsorakozott járműveket. A köszöntőket Etyek polgármestere, Zólyomi Tamás zárta, aki elmondta, reméli, hogy a jelenlévők gyakori vendégek lesznek a településen, hiszen az elmúlt időszakban sokat dolgoztak azon, hogy Etyek útjai olyan minőséget képviseljenek, melyeken az élményautósok, a motorosok és a kerékpárosok is jól érezhetik magukat.

– Bízom benne, hogy sokszor fogunk még találkozni, és hogy azokkal a szépségekkel, melyekkel mi szolgálhatunk, gondolok itt a szőlőre, borra, pezsgőre, önök is mindig jól fogják velünk érezni magukat - zárta gondolatait a polgármester, majd rögtön fel is pattant az "Alföld rémének" nevezett Csettegőre Lakos Tibor mellé, hogy 8 lóerővel ők is nekivágjanak a kalandnak... legalábbis egy-két kanyar erejéig.

A megnyitó ünnepség végén Récsei Norbert atyát, aki immáron sokadik alkalommal vesz részt az eseményen, a Pázmándi Nosztalgia-Jármű Egyesület tiszteletbeli tagjává fogadták a szervezők.

Zólyomi Tamás polgármester (balra) ki is próbálta az "Alföld rémét"

Lendül a kockás zászló

A tervezettekhez képest egy kicsi csúszással, 10 órakor rajtvonalhoz álltak az ország számos pontjáról érkező versenyzők, hogy egy rövid bemutatkozás után nekivágjanak a Zsámbéki-medencére fókuszáló, Mány-Zsámbék-Tinnye-Etyek útvonalnak.

A korábbi évektől eltekintve idén azonban nem papíralapon kapták meg az itinert, hanem GPS-koordináták alapján kellett eljutniuk egyik pontból a másikba, ami még az indulás előtti pillanatokban is okozott heves fejvakargatásokat egyik-másik versenyzőnek, ám végül mindenki sikeresen beért a célba. Útjuk során meglátogatták többek között Tinnyén az Üvegtigris büfét, ahol híres filmidézeteket kellett felismerniük. Mindeközben persze repkedtek a levegőben a Rudolf Péter és Kapitány Iván rendezte 2001-ben készült vígjáték legendás szállóigéi, a jelenlévők mind hatalmas mosollyal az arcukon vallották be, hogy "Itt mindenki hülye". A vicces pillanatok után aztán útjuk a zsámbéki lámpamúzeumhoz, majd a település fölött magasodó, XIII. században épült gyönyörű romtemplomhoz vezetett, végül az ebédet már ismét az etyeki Gasztrosétányon fogyaszthatták el.

A legtöbb pontot begyűjtő versenyző, a tavalyi évhez hasonlóan idén is Lévai Gábor lett, akit második helyezettként Czakó Péter, míg harmadikként Nosal Tamás követett a képzeletbeli dobogón. Rajtuk kívül díjazták még a legtávolabbról érkező versenyzőt is Jáger Zsolt személyében, aki Ajkáról gurult Etyekre.

Megállás természetesen nincs, már most megkezdődött a jövő évi esemény szervezése (ne felejtsék, július második szombatja!), melyről megtudtuk, a csapat ezúttal szó szerint gondolja a csillagtúrát, ugyanis éjszakai verseny lebeg a szemük előtt, szintén Lakos Tibor és Csaba lánya, Kerkuska Eszter főszervezésében.