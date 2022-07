Amint arról portálunkon is beszámoltunk, a Gasztrosétány parkolójában szombaton nem a finomabbnál finomabb ételek, hanem csillogóbbnál csillogóbb old timer járgányok uralták a porondot, hiszen itt rendezték meg a veteránautós egyesület idei csillagtúráját. Ez az esemény egyben az új főszervező, Lakos Tibor "vizsgája" is volt, hiszen 12 év után vette át a szervezési feladatokat Kerkuska Csaba elnöktől.

Kíváncsiak rá, hogy hogy sikerült neki? Nézzék meg az eseményről készült videónkat, amiből megtudják!

Ha pedig végeztek a videóval, érdemes írásos tudósításunkra is vetni egy pillantást!