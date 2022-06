Mentőövet kaptak az autósok 9 órája

Utolsó utáni esély a műszakira

Több szakportál is arról számolt be még június elején, hogy szinte lehetetlen küldetésnek tűnik alig egy hónap alatt levizsgáztatni közel egymillió autót, ugyanis tömegesen jelentkeznek a műszaki vizsgahelyekre a Covid-időszak alatt lejárt műszakival rendelkező autósok. Most nekik dobtak mentőövet.

Aki június végéig időpontot foglal járműve műszaki vizsgálatához, az a vizsgáig szabadon közlekedhet akár lejárt forgalmival is. Forrás: Csapó Balázs / Kisalföld

A Technológiai és Ipari Minisztérium a napokban közölte, hogy a rendeleti szintű előírások megengedik, hogy az érvényesség lejárta előtt lefoglalt vizsgaidőpontról szóló igazolás birtokában a vizsga napjáig, de legfeljebb további harminc napig, még jogszerűen használhassák gépkocsikat a tulajdonosok. Mindez azt jelenti, hogy aki június végéig időpontot foglal járműve műszaki vizsgálatához, az a vizsgáig szabadon közlekedhet akár lejárt forgalmival is. Aki viszont ezt az utolsó utáni lehetőséget is elszalasztja, nagyon bánhatja, mert annak már nincs kibúvó.: az már kizárólag a vizsga napján és a vizsgálóállomásig vezetheti autóját a lejárt műszakival.

