Az esemény egybeforrt Kerkuska Csaba elnök nevével, ami nem is csoda, hiszen tizenkét évig töretlenül azon dolgozott, hogy a találkozó jó híre az országban, sőt határainkon túl is mindenhova eljusson. Az idei, 12+1. alkalom azonban egy kicsit más lesz még az ő számára is.

– Tavaly volt egy sztrókom, akkor pedig úgy döntöttem, első az egészség. Az állapotom nem úgy javult, ahogy elképzeltem, fáradékonyabb és stresszesebb vagyok, így eldöntöttem, számomra szervezőként az volt az utolsó túra, idén már résztvevőként szeretnék ott lenni. Az még ugyan képlékeny, hogy hány autóval, mert a Renault CV4 biztos rajthoz fog állni, ám a Skoda Feliciámnál műszaki hiba lépett fel – mondta el portálunknak az elnök, majd hozzátette, kicsit könnyebb most az élete, hogy a szervezési terhek lekerültek a válláról, de azért 12 évet nem lehet csak úgy kitörölni.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy Csaba már az őt kezelő kardiológust is megfertőzte a veteránozással.

– Amikor a doktor úr megtudta, hogy öreg autóim vannak, rögtön megtaláltuk a közös hangot, hiszen mint kiderült, ő az öreg traktorokat gyűjti, ám nagy álma lenne egy veterán autó is, hiszen a Dutrával viszonylag nehéz csillagtúrákra és találkozókra járni.

Csabában pedig megtalálta a tökéletes embert álmai eléréséhez, hiszen a pázmándi férfi már Trabantot és Ladát is figyelmébe ajánlott „szíve karbantartójának”. Sőt, már egy veteránozással egybekötött egészségügyi napot is szerveznek, amit még mindenképp szeretnének idén megvalósítani.

Kerkuska Csaba, hosszú idő után, ismét versenyzőként vesz részt a találkozón

Forrás: FMH-archív (Pesti Tamás)

Megbízható kezekbe került

Térjünk is vissza a 12+1-hez! A stafétát az egyesület alapító tagja, Lakos Tibor vette át, aki az előző évi túrán önként vállalta a szerepet. Kilenc nappal később szívinfarktust kapott, és újra kellett éleszteni. Felépült, és azóta minden erejével a veterántúra sikeréért dolgozik.

– Csabával 1986 óta ismerjük egymást, és amikor egy veterános találkozón kiderült, hogy közös a szenvedélyünk, megalapítottuk az egyesületet. Gyermekkoromban egy Magyarországon nagyon ritkának számító autó, egy Hillman Imp volt a családi járművünk, rengeteget utaztunk vele.

Ezek után talán annyira nem meglepő, hogy Tibor háza előtt egy gyönyörű, 1965-ös Hillman parkol, amiből jelenleg az országban mindössze kettő példány érhető el. Sőt, a családi járgány is megvan még a hátsó udvarban, igaz, már csak érzelmi értéket képvisel.

Bal oldalon a régi családi járgány, jobbra pedig az, amit ihletett

Forrás: Elekes Gergő / Feol.hu

A korábbi években Tibor, ahol csak lehetett, segítette Kerkuska Csaba munkáját, illetve különböző találkozókat is szervezett, így a rutin megvan, és ahogy azt az elnök elmondta, Tibor teljes bizalmát élvezi, maga is izgatottan várja a feladatokat, melyek összeállításából azért ennyi idő után nem tudott kimaradni.

– Egy játékos feladat az én fejemből pattant ki, valamint a logisztikában is segítünk a családommal, a beérkező regisztrációkat mi kezeljük, a többi Tibor keze munkája.

A veteránok a megye számos pontját bejárták már, idén július 9-én Etyeken, a Gasztrosétány parkolójában lesz a start, majd útjuk a Zsámbéki-medencébe, a Mány-Zsámbék-Tinnye-Etyek útvonalon vezet. Újdonság, hogy amíg korábban itiner alapján haladtak a versenyzők, úgy idén GPS koordináták alapján kell majd eljutniuk egyik pontból a másikba. A szervezők körülbelül 50 járművel és 130 fővel számolnak, ahogy mondják, ez az a mennyiség, amit még koordinálni lehet. A gyülekező reggel 7 órától veszi kezdetét, így az érdeklődők már ekkortól megcsodálhatják a folyamatosan érkező gépeket. Rövid köszöntők és papi áldás után 9 órakor, egy perces idősávokban indulnak útjukra, majd körülbelül 14-15 órára az utolsó induló is meg fog érkezni a célba. Amíg pedig apu a csodás autókban gyönyörködik, a család többi tagja sem fog unatkozni, állatsimogatóval is készülnek a helyszínen.

– Nem terveztük túl hosszúra a túrát, figyelembe vettük az üzemanyagárakat, hiszen a veteránok a 100-as oktánszámú benzinnel közlekednek inkább, amire a hatósági árkedvezmény nem vonatkozik. A versenyzők az út során izgalmasabbnál izgalmasabb helyeken fordulnak meg, és a georalik világához hasonlóan a megfigyelőképességükre lesz igazán szükség, hogy meg tudják válaszolni majd a feladatlapjaikon található kérdéseket. Ezáltal játszva ismerhetik meg ezt a gyönyörű tájat - tudtuk meg Lakos Tibortól.

A szervezés miatt Tibor ugyan nem vesz részt magán a túrán, de természetesen a Hillman illetve, ha elkészül az önindítója, akkor egy soltvadkerti gyártású egyedi járműve ott fog állni a parkolóban.

Ha szeretnék idő előtt átérezni, hogy milyen egy ilyen túra hangulata, tekintsék meg videónkat a két évvel ezelőtti találkozóról!

Töretlen népszerűség

Minden túlzás nélkül állítható, hogy a veteránozás az aranykorát éli napjainkban. Szinte nincs olyan hét a szezonban, amikor ne olvasna az ember különböző találkozókról, az ország minden pontján. Mi lehet ennek az oka?

– Egyre több veterán autó gurul az utakon, köszönhetően annak, hogy ma már egy 1-es vagy 2-es VW Golf vagy egy Opel Corsa is elérte a 30 éves veterán kort. Szerencsére nem csak az autók, hanem azon emberek száma is megnőtt, akik úgy vélik, ezeket a gépjárműveket meg kellene őrizni az utókornak. Habár most drága az üzemanyag, úgy gondolom, hogy a veterános kollégák kasszáiban erre a hobbira mindig van félretéve egy kis összeg. Pláne, hogy időszakos dologról beszélünk, ezek az idős autók maximum 6-7 hónapot gurulnak egy évben – nyilatkozta Kerkuska Csaba, akihez Lakos Tibor csak annyit fűzött hozzá:

Az utánpótlás garantált, tőlem nemrégiben egy 21 éves ikerpár vásárolt meg egy Kispolskit.