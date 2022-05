Új autók, új gumik, új szabályok, új kihívások – már a 2022-es Forma–1-es szezon előtt a szurkolók lázban égtek, hogy vajon felül lehet-e múlni izgalmakban a 2021-est, amikor az utolsó verseny utolsó körében dőlt el a világbajnoki cím sorsa. Az idei szezon hatodik futama után – bár a válasz még várat magára, de – a Mercedes felemelkedésével akár háromesélyessé is válhat a vb-trófeáért vívott harc.

Kitörő öröm az egyik, bánat a másik oldalon – így foglalhatnánk össze a spanyol GP történéseit dióhéjban. A 2022-es szezon eddig egyértelműen Charles Leclerc és Max Verstappen versenyfutásáról szólt, ám a nagy öreg, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton és ifjú trónkövetelő csapattársa, George Russell is bizonyította a barcelonai hétvégén, hogy komolyan kell számolni a folytatásban a 2014 óta tartó hibrid érában uralkodó ezüstnyilakkal. A Monaco ebből a szempontból remek lehetőséget adhat a Mercedesnek, hiszen papíron a W13 rendkívül erősnek mutatkozott az idény eddigi versenyein az alacsony tempójú kanyarokban, amilyen a hercegségbeli aszfaltcsík is. Persze ehhez még a hétvégén hazai pályán versenyző ferraris Charles Leclerc-nek, Carlos Sainznak, valamint a címvédő holland Max Verstappennek és Sergio Péreznek is lesz egy-két szava, akik kimondottan lubickolni szoktak a szűk, kanyarokkal teletűzdelt utcai pályán.

Egy biztos, igazi presztízscsata várható, ugyanis a hercegség kanyargós utcáin rendezett GP-t a pilóták, a nézők és a szponzorok is imádják, ráadásul az erősorrend is megjósolhatatlanabb, mint a többi helyszínen. Niki Lauda fogalmazta meg egykor, hogy Monacóban győzni felér egy világbajnoki címmel. Ez az egyszerű mondat is bizonyítja a pálya nehézségi szintjét: nincsenek bukóterek, se hibázási lehetőség, ugyanakkor a rámenősség és a bátorság aranyat érhet. Kell ennél több egy izgalmas futamhoz? Szerintünk nem! Nincs is más hátra: hölgyeim és uraim, kérjük, tegyék meg tétjeiket! Az F1-es hétvége programja pénteken 14 órakor indul az első szabadedzéssel.