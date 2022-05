Az autóvásárlásnak temérdek szempontja létezik. Van, akinek elég annyi, ha el tud jutni a járművel A-ból B-be, és van olyan is, aki hosszú távon és minőségben gondolkozik. Lehetünk fiatalok, vagy idősek, űzhetünk bármily foglalkozást, hobbit, de mindenhez mi sem érthetünk. Vannak azonban bizonyos sarkalatos pontok, amik felett nem lehet elsiklani, ha olyan gépjárművet szeretnénk vásárolni, aminek nem mi lennénk az első tulajdonosai. A székesfehérvári Autó Bartex Kft. egyik értékesítője, Borbély Béla igyekezett megválaszolni a legfontosabb kérdéseket a témában.

A használtautó piac egy elég ingoványos talaj, de kezdjük az elején. Amennyiben megvan a kiszemelt modell, először is, minél szélesebb körben tájékozódjunk róla az interneten, nézzünk utána a típushibáknak. Ezután jöhet az “éles bevetés”, tekintsük meg személyesen is választottunkat, s ha még mindig kitart a szerelem, nézessük meg szakértővel is.

Na de mi az, amit mi magunk is kiszűrhetünk laikusként? Mindenképp vegyük szemügyre az illesztéseket, mert sok dologról árulkodhatnak, csak úgy, mint a rétegvastagság. Utóbbit egy műszer segítségével könnyedén ellenőrizhetjük. Szintén érdekességeket rejthetnek a szélvédők és az oldalablakok, melyeken fontos adatok szerepelnek. Ha az egyik ablak gyártási dátuma nagyságrendileg tér el a többitől, gyaníthatjuk, hogy valamilyen káresemény történt vele.

Azt talán megemlíteni sem kell, hogy mennyire fontos a fékek állapotának ellenőrzése, de amit talán kevésbé tartunk lényegesnek, vagy éppen rosszul mérünk fel, azok a gumiabroncsok. Régi, bevett technika pénzérmével megállapítani az abroncsok kopásának mélységét, de ez önmagában nem biztos, hogy valós képet ad. 5-6 évesnél régebbi daraboktól élből búcsút is vehetünk, továbbá riasztó jel lehet még, ha repedezett a felszínük, illetve, ha egyenlőtlenséget tapasztalunk a kopásukban.

Vásárláskor talán a legelső szempont, amit figyelembe veszünk, a kilométeróra, pedig semmire sem garancia. Ritka, de nem úgy, mint a fehér holló, hogy egy idős ember árulja a keveset futott autóját. Gondolhatnánk, hogy biztos kifogástalan az állapota, de mint a címben is utaltunk rá, az állapot az, amiből nem szabad engednünk, próbáljunk tehát elvonatkoztatni a számoktól és mérjük fel az adott autó műszaki állapotát, ha kell, szakember vagy márkaszervíz bevonásának a segítségével, ugyanis a jelenben elköltött pár ezer forint, hosszútávon nem várt kellemetlenségektől és nem kívánt költségektől menthet meg minket.

Szerencsére van még egy nagyon hasznos fegyver a kezünkben, ez pedig az ügyfélkapu. Olyan fontos információk birtokába juthatunk, mint a jármű baleseti előélete, illetve elérhetőek az eredetiségvizsgálaton, valamint a műszaki vizsgán készült felvételek is, ezáltal pontos és valós adatokhoz jutunk a kiszemeltünkről. Határozottan könnyebb a dolgunk, ha szervíz múltja visszakövethető a megvenni kívánt autónak.

Szintén intő jel, amennyiben nem élhetünk a próbakör lehetőségével. Ha ezt nem engedélyezik nekünk, jobb, ha le is teszünk az autóról.

Legutolsó tanácsunk, hogy ne kapkodjunk el semmit, pláne ha legalább 10-15 évre tervezünk az új családtaggal. Járjunk utána, mérjük fel, kérjük szakember segítségét. Hosszú távon megtérül a befektetett energia.