A géppark fiatalodik, egyre újabb és újabb autók futnak az utakon és közülük egyre több zöld rendszámos hibrid vagy teljesen elektromos, de hiába a fejlődés, ha van valami meghibásodás, a magas hőnek a legmodernebb autó sem tud ellenállni.

Van, hogy ütközés miatt gyulladnak ki az autók, mint például a tragikus, márciusban történt sárszentágotai autótűz, ahol a karambolban résztvevő mindkét jármű utasai beszorultak a kigyulladó roncsok közé és mindhárman életüket veszették.

Akkor az áldozatokat hidraulikus mentőszerszámmal szabadították ki a roncsok közül és a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvizsgálati eljárás keretében hosszasan vizsgálta, hogy milyen körülmények vezettek a jármű kigyulladásához.

Igaz, hogy nagyon ritkán, de bekövetkeznek ilyen szerencsétlenségek is, amikor egy jármű baleset következtében gyullad ki. Országos statisztikai adatok alapján ennek az esélye 0,29 százalék. Egy ütközés során sérülhet az autó zárt üzemanyag-ellátó rendszere, ennek következtében üzemanyag szabadul ki, amely éghető folyadék. A baleset során fellépő súrlódás, elektromos vagy mechanikai szikraképződés, üzemi hőmérsékletű motor mind alkalmasak arra, hogy a rendszerből kiáramló és környezeti hőmérsékleten párolgó üzemanyagot begyújtsák.

Az autótüzek gyakoriságát firtató kérdésünkre Farkas-Bozsik Gábor tűzoltó alezredes, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője azt a választ adta: -Megyénkben az elmúlt évben 48 esetben keletkezett tűz. Idén, csak az első negyed évben, pontosabban április 5-ig 13 alkalommal csaptak fel a lángok gépjárművekben, amelyek eloltásához szinte mindegyik esetben a tűzoltók beavatkozására volt szükség. Autótüzek leggyakoribb keletkezési helye a motortér (49%), az utastér (32%) és a futómű (5%).

Mint megtudtuk, a parkoló autó kigyulladhat szándékos tűzokozás, gyújtogatás következtében, illetve, ha közvetlen környezetében ég valami, és a tűz átterjed a járműre. Ilyen eset lehet, amikor garázsban keletkezik tűz, amely átterjed az ott tárolt autóra. Gyakori, probléma, hogy különböző javítási munkálatok, például karosszéria hegesztés miatt keletkezik a tűz.

Ha egy helyben állva, parkolás alatt gyullad ki a kocsi valamilyen műszaki hibára visszavezethető okból, akkor a lángok jellemzően a jármű leállítását követően, viszonylag rövid időn belül felcsapnak.

Menet közben növeli a kigyulladás kockázatát a motor üzemi hőmérséklete, valamint a feszültség alatt lévő elektromos rendszer. A tüzet okozó műszaki hibák leggyakrabban az elektromos és az üzemanyagellátó rendszer rendellenes működésére vezethetőek vissza.

Az úgynevezett teljes lángbaborulás akár egy-két perc alatt is bekövetkezhet, köszönhetően a járművekben található nagy mennyiségű éghető anyagnak, így gyorsan kiég az utas- és a motortér, ezért is fontos a megelőzés. Ennek érdekében sokat tehetnek maguk az autótulajdonosok is. Farkas-Bozsik felhívta a figyelmet, hogy egy esetleges tűz bekövetkezésének lehetőségét jelentős mértékben lehet csökkenteni, ha a gépjármű kifogástalan műszaki állapotban van. Hanyag karbantartás, zsír- és olajszármazékokkal szennyezett motortér egyaránt növelik egy tűzeset kockázatát, illetve elősegítik a lángok továbbterjedését. Az autó életkorának, a megtett kilométerek számának növekedésével fokozott figyelmet kell fordítani a biztonságos műszaki állapot fenntartására.

Azt is megkérdeztük, hogy mit tehetünk, ha kigyullad az autó? A szakember véleménye szerint amennyiben füst- vagy égett szagot érzünk, esetleg lángok csapnak ki a motorháztető alól, a műszerfal szellőző nyílásaiból, akkor azonnal félre kell állni, le kell állítani a motort, és ha van, ki kell húzni az indító kulcsot. A jármű átvizsgálása során, amennyiben a motortér felől tapasztalunk tűzre utaló jeleket lassan, lehetőség szerint oldalról nyissuk fel kis mértékben a motorháztetőt. Amennyiben nem így teszünk és szemben állva az autóval a motorháztetőt teljes mozgástartományát kihasználjuk, akkor előfordulhat, hogy a motortérben keletkezett tűz hirtelen nagy mennyiségű levegőhöz, ezzel együtt oxigénhez jut és a belobbanó égéstermékek hatására kicsap a láng, egyenesen az ott álló ember irányába. Ez a jelenség súlyos égési sérülést eredményezhet.

A buszokban és teherautókban kötelezően van porral oltó készülék, de a személyautókra ez nem jellemző. Ha van nálunk tűzoltó készülék, akkor helyettes szóvivő válaszának megfelelően, csak olyan mértékben emeljük fel a motorháztetőt, hogy a résen keresztül be tudjuk juttatni az oltóanyagot. Amennyiben biztonságosan el tudjuk végezni, az akkumulátor saruk lehúzásával áramtalanítsuk a járművet. Fontos kihangsúlyozni, hogy a lehúzódott autó közelében is fokozott figyelmet kell fordítani a közlekedésre, hogy ne következzen be gázolás, közlekedési baleset.

Megkérdeztük az is, hogy miért nincs porral oltó minden jármű esetében. Farkas-Bozsik azt mondta: -Valóban nem kötelező, de mindenféleképpen ajánlott a beszerzése. A gyors reagálás és az oltás azonnali megkezdése révén az autóban keletkezett károk jelentősen csökkenthetőek. Emellett más, bajba jutott autóstársunknak is segítséget tudunk nyújtani, ha van nálunk tűzoltó készülék. Az ABC porral oltó készülék is hasznos lehet, de a motortérbe befújva a kis porszemcsék meghibásodást okozhatnak, ezért inkább egy ABF habbal oltó tűzoltó készüléket szerezzünk be. Az utóbbi oltóanyagnak további előnye a porral szemben, hogy hűtő hatása is van, ezzel csökken a visszagyulladás lehetősége.