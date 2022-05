Autósport 1 órája

A tengerentúlon és idehaza is népszerűsége csúcsán a Forma–1

Már március végén nyilvánvalóvá vált, hogy a július végén rendezendő Magyar Nagydíj vasárnapi futamára elkelt minden belépő, sőt, új lelátókat kell építeni a nagy érdeklődésre való tekintettel. Az áprilisi Ausztrál GP látogatottsága is rekordot döntött. A jegyeladásokból már az is kiderült, hogy a Brit GP-n is nézőcsúcs lesz. Az októberi austini USA GP-re pedig hamarosan telt házat jelenthetnek be.

Egyes pályákon tűt sem lehet majd leejteni Forrás: Földi Imre / Nemzeti Sport

2017-ben azzal a céllal került új tulajdonba a Formula–1, hogy nemcsak technikai téren, hanem színvonalban és látogatottságban is előrelépést érjen el a sportág. A Liberty Media ígéretéhez hű maradt és rengeteg változtatást hozott. Sokak szerint még túl is lőttek a célon azzal, hogy az amerikai irányvonalat követve inkább a show felé vitték el a száguldó cirkuszt, mintsem annak sport­értékét növelték volna. Lehet ezen ugyan vitatkozni, ám a számok mégis az új tulajdonosokat igazolják. Hiszen az elmúlt években a koronavírus-járvány ellenére nőtt az érdeklődés, mi több, a televíziós nézettség rég nem látott szintre emelkedett. Még az unalmasnak tűnő Mercedes-fölény ellenére is. Erre tett rá egy lapáttal a tavalyi Hamilton–Verstappen-párharc, ami minden idők legizgalmasabb bajnoki csatáját hozta. Hogy látunk-e hasonló izgalmas versenyfutást és véghajrát, még nem lehet tudni, de már annyi bizonyos, hogy többen fogják az eseményeket a helyszínen követni, mint korábban bármikor. A magyar, a brit és az amerikai futamokon biztosan, hiszen az értékesített jegyek száma alapján mind a hungaroringi, mind pedig a silverstone-i futamra kitehetik a teltház-táblát. A nyári futamok mellett az októberi austi­ni verseny szervezői is arról számoltak be, hogy ők is hamarosan csatlakozhatnak azok táborához, akik minden F1-es jegyükön túladtak.

