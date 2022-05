A lejáró műszakik miatt már most érezhetően megnövekedett a forgalom a vizsgahelyeken, a helyzet pedig tovább fokozódik. Ugyanez elmondható, ami a növekedést illeti, az árakra is: ebben már benne van az előzetes átvizsgálás díja is

Forrás: Bencsik Ádám / Békés Megyei Hírlap