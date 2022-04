Új, úgynevezett önműködő terelőrendszert helyez üzembe a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az M0-s autóúton és az M1-es autópályán, hogy segítse a biztonságosabb munkavégzést. A társaság az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: kiemelt figyelmet fordít a gyorsforgalmi utakon kialakított munkaterületek biztonságosabbá tételére. Ennek részeként szerezték be a Magyarországon és világszinten is egyedinek számító új, úgynevezett „drop and pick” előjelző készleteket, amelyek egy hordozó-lerakó tehergépjárműből, két változtatható jelzésű táblából, egy terelőnyílegységből és egy konzolos, változtatható jelzésű, táblás előjelző utánfutóból állnak.