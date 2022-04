– Az ózon az egyik legerősebb fertőtlenítő- és oxidálóanyag, amely hatékonyabb a klórnál. A mikroorganizmusok nem tudnak immunitást felépíteni, ellentétben a hagyományos vegyszerek használatakor. Az autóklíma tisztítása során a jármű zárt utasterébe helyezzük a nagy teljesítményű ózongenerátort. A gép egy átlagos személyautót képes 15 perc alatt vegyszer nélkül fertőtleníteni, visszamaradó ózon vagy káros anyag nélkül. A légkondicionáló berendezés megtisztul, az autó baktérium- és vírusmentes lesz, valamint a kellemetlen szagok is eltűnnek. A 15 perces kezelés megfelelő, ha csak a klímatisztítás a cél. Ha azonban az utastérben kellemetlen szag is van, szükséges lehet a 30 perces eljárás alkalmazása – hangsúlyozta a szakember.

Megjegyezte, a hagyományos klímatisztítás általában fertőtlenítő hatású, baktérium­ölő hab vagy spray segítségével történik. – Az ózonos módszernél viszont nem használunk vegyszert a fertőtlenítéshez, és a tisztítási eljárásnál a klímarendszer megbontására sincs szükség, a baktériumok és a gombák elpusztítását az egész autó utasterét betöltő, nagy koncentrációjú ózon végzi. A fertőtlenítés vegyszer felhasználása nélkül, környezetbarát módon történik, így a különböző anyagokra érzékenyek, allergiások, kisgyermekesek, gyengébb immunrendszerrel rendelkezők számára különösen ajánlott.

Nem kell tartani a tisztítószerekben előforduló olyan anyagoktól, melyekről sokszor csak évekkel később derül ki a káros hatásuk. A klíma tisztítása során felhasznált ózont a gép a folyamat végén visszaalakítja oxigénné, így a megtisztított jármű azonnal használatba vehető. Megbízható, rendkívül hatékony és gyors módszer az utastér és a klímaberendezés együttes tisztítására, melyet legalább évente egyszer javasolt elvégeztetni – fogalmazott Bogdán Vince.

Fontos tanácsként elmondta: mielőtt kiszállnánk az autóból, ne állítsuk le azonnal a motort, mert ez kicsit „sokkolhatja” az AC-rendszert. Először kapcsoljuk ki a klímát járó motor mellett, ezt akár már megállás előtt megtehetjük. Kikapcsolás után hagyjuk a ventilátort közepes-magas sebességen működni. Ez megszárítja a párologtatót és környékét, így nem tudnak elszaporodni a baktériumok, és nem lesz kellemetlen szag a kocsiban.

A szerviztulajdonos a hőfok szabályozásáról is szólt. – Az automata klímánál a hőfok beállításakor a külső és a belső hőmérséklet közötti különbség ne legyen 5–10 foknál több. A manuális klímánál se válasszuk a leghidegebbet, és soha ne a testre, hanem az üvegekre fújja a levegőt a berendezés, amely sajnos optimális körülményeket teremt a mikroorganizmusok elszaporodásához. A baktériumok és a gombák mellett a különböző vírusok is kedvelik a rendszer nedves, nehezen hozzáférhető részeit. A hideg hőcserélőn átáramló levegő párája lecsapódik, majd az összegyűlt víz egy része távozik a rendszerből. Ezért látható nyári melegekben időnként víztócsa az autó alatt. Azonban a pára egy része a rendszerben marad, ami a sötét és nedves környezet miatt táptalaja a nem kívánt élősködőknek. Az elhanyagolt klíma azon túl, hogy sokat veszít a teljesítményéből, növeli a fogyasztást, és betegséget is okozhat. Ezért fontos kellő figyelmet fordítani a megfelelő karbantartásra – tette hozzá a szakember.