– Két éve kezdtem rendbe hozni saját Trabantomat, s azokkal, akiket ennek során megismertem, kitaláltuk, jó volna a fehérváriaknak és másoknak ilyen felvonulásokat szervezni – mondja Ulrich Tamás, az esemény egyik szervezője. – Úgy, ahogyan az országban már sok helyen történik, mifelénk azonban ritkaságnak számított, ám már eljutottunk odáig, hogy amikor jó az idő, havonta egy-két felvonulást rendezünk. Harmincnál is többen vagyunk ilyenkor: az a célunk, hogy egy nagyon jó közösséget kovácsoljunk össze és ápoljunk. Az idősebbeknek is örömet akarunk szerezni, hogy lássák, ezek a járművek még mindig elpöfögnek az utakon. A résztvevők nem mindegyike fehérvári, Bodajkról, Polgárdiból és sok más településről érkeztek Pátkára, ahol ezúttal egy 1978-as gyártású a legidősebb Trabant, de akad a klubban ennél idősebb jármű is.