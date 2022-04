A szezonnyitó dupla hétvégét követően két hetük volt a csapatoknak, hogy valamelyest rendezzék soraikat; hogy aztán a hétvégén sorra kerülő Ausztrál Nagydíjon megbizonyosodjanak az esetleges újításaik létjogosultságáról, az autóik alaposabb megértéséről.

A Ferrari háza tájáról olyan hírek érkeztek az ausztrál megmérettetés előtt, miszerint ugyanazt a politikát folytatják, mint a téli tesztek között. Azaz nem terveznek jelentős fejlesztéseket, nem módosítanak az autójukon, inkább annak finomhangolására fordítják a figyelmüket. Egyelőre! Hiszen az évad hosszú, még sok futam van hátra, és a költségvetési sapka nagyban befolyásolja, hogy a szezon mely szakaszában fordíthatnak komolyabb figyelmet a versenyautó költséges továbbfejlesztésére. Je­len helyzetben – mindkét világbajnoki tabellának az élén állnak – nincs is okuk a kapkodásra, hiszen a pályákon eddig eltöltött „munkaórák” alapján ők tűnnek annak a csapatnak, amely a lehető legjobban értette meg az új szabályokat. A Ferrari a leghatékonyabban tudja kordában tartani az úgynevezett „delfinezést”, azaz a gyors egyenesek féktávján jelentkező, zavaró pattogó mozgást.

Erre világított rá az a Gary Anderson is, aki korábban számos csapatnál dolgozott technikai igazgatóként. A szakember szerint azért is működik jól az idei Ferrari, mivel az oldaldoboz-alávágási megoldása a hátsó kerekek által keltett örvényeket erősebben szívja befelé, a hátsó gumik pedig így nagyobb leszorítóerővel tapasztják az autót az aszfaltra. Mindemellett a padlólemez és az oldalszekrény hátrébb való elhelyezése sem kelt felesleges turbulenciát.

Kérdés, hogy a maranellóiak koncepciójának átültetésére marad-e idejük – no meg forrásuk – a riválisoknak. Ha egyáltalán le akarják másolni a leghatékonyabbnak tűnő megoldást. Tudniillik a sportág technikai szabályalkotói szerint más elképzelések is működhetnek az autók gyorsabbá tételére.

A Red Bull kitart a saját autója mellett, ám a hírek szerint a hétvégi futamra megpróbálják az RB18-asukat „fogyókúrára bírni”, azaz megszabadulni a mezőny legsúlyosabb autója titulustól. Helmut Marko, a cég tanácsadója elismerte, hogy amennyiben nem tudják lefaragni a Ferrari feltételezett súlyelőnyét idő előtt, akkor a szezon második felére már nem lesznek versenyképesek. Mindemellett arra sem mernek mérget venni, hogy a Mercedes nem oldja meg a tapadásbeli problémáját. Márpedig, ha a címvédő alakulat kiiktatja a 2022-es autója gyenge pontját – az alacsony hátsó leszorítóerőt –, akkor ők is csatlakozhatnak a győzelmekért folytatott harcba. A cél addig is a lehető legtöbb pontot begyűjteni Hamiltonékkal szemben.

Továbbra is a Ferrari pilótapárosa vezeti az egyéni pontversenyt

Ami a Mercedest illeti: ha lejjebb tudják vinni az autójuk hasmagasságát olyan szintre, amelyen az ellenfelek jól teljesítenek, akkor nagyságrendekkel jobb köridőket tudnak majd autózni. A kérdés már csak az, hogy mikor jön el a nagy áttörés?

Essék szó a hétvégi versenyhelyszínről is, az Albert parki aszfaltcsíkról. Legutóbb 2019-ben vendégeskedett a királykategória Melbourne-ben, az elmúlt két évben a pandémia miatt maradt ki a versenynaptárból az ausztrál futam. Azóta nemcsak a felújítási és az újraaszfaltozási munkálatok fejeződtek be itt, hanem több ponton is módosítottak a nyomvonalon. Kanyarokat szélesítettek ki, a 9-10-es kanyarkombinációt megszüntették, ezzel is gyorsabbá téve a pályát, több lehetőséget teremtve ezzel az előzésre.

A hétvégi Ausztrál Nagydíj menetrendje (magyar idő szerint):

Péntek, 5 óra: első szabadedzés, 8 óra: második szabadedzés.

Szombat, 5 óra: harmadik szabadedzés, 8 óra: időmérő edzés.

Vasárnap, 7 óra: a verseny rajtja.