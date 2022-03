A közleményükből kiderül, hogy a mostani tél kevésbé volt csapadékos, viszont a gyakori éjszakai és reggeli fagyok miatt így is 122 ezer tonna útszóró sót és 9,8 millió liter kalciumklorid- oldatot juttattak ki a 32 ezer kilométeres közúthálózatra. Előbbi 13 százalékkal kevesebb, utóbbi viszont 35-tel több a 2020/21-es télhez képest. A látványosan megnövekedett oldatfelhasználást egyébként az átlagtól jóval nagyobb menynyiségű ónos eső indokolta. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a kevésbé csapadékos szezon miatt a tél végén a burkolatállapotokat is kevésbé viselte meg az időjárás. Az ezzel kapcsolatos kárbejelentések száma 2021 első két hónapjához képest idén január–februárban 33 százalékkal kevesebb volt. Azért, hogy ez a jövőben is így legyen, a napokban újra a teljes körű felújítások kerültek a középpontba. Tavaly évtizedes rekordot döntött a Magyar Közút, ugyanis közel 1280 kilométernyi, főleg mellékút felújítása indulhatott el, míg idén a rekordhoz képest is további 15 százalékkal több, mintegy 1500 kilométernyi úton kezdődhetnek el az átfogó beavatkozások 300 milliárd forintot meghaladó értékben.