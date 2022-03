Az elmúlt hetekben többször foglalkoztunk az orosz–ukrán háború sportra gyakorolt hatásával, ami, úgy látszik, néhány nappal a bajnokság kezdete előtt sem nyugodott meg teljesen. Nem elég, hogy az offenzíva miatt a száguldó cirkusz felbontotta az Orosz Nagydíj promóterével kötött szerződését, így sem idén, sem a belátható jövőben nem rendeznek futamot a bolygó ezen részén, a napokban kiderült, hogy televíziós közvetítés sem lesz náluk a futamokról. Ez azt jelenti, hogy legális úton a helyiek biztosan nem követhetik a 2022-es versenyeket. Az F1 ugyanis megszakította az együttműködést az orosz Match TV-vel, amely 2023 végéig birtokolta a közvetítési jogokat.

Ha pedig mindez nem lenne elég, a háborús szankciók részeként az F1 TV-t is blokkolni fogja Oroszországban. Más sportág, mint például a labdarúgás is hasonló lépésre szánta el magát: a Premier League is úgy döntött, hogy felbontja az oroszországi tv-közvetítési jogokkal kapcsolatos kontraktust. Ha már az orosz szankciók és a száguldó cirkusz. Időközben kiderült, hogy a menesztett Nyikita Mazepin megüresedett ülésére, sokak meglepetésére a sajtóban első számú esélyeseknek tűnő Fittipaldi és Giovinazzi helyett a korábbi Haas-pilóta, Kevin Magnussen lett a befutó. A 29 éves dán versenyző egy év kihagyás után tér vissza a gárdához, és értesülések szerint többéves kontraktust írt alá az amerikai csapattal. – A Formula– 1 az autósport csúcsa, és erről álmodtam gyerekkorom óta. Bár már túl vagyok néhány szezonon, ez a visszatérés olyan érzés, mintha ismét valóra vált volna egy álmom – nyilatkozta az F1 hivatalos oldalának. A 2022-es bajnokság szezonnyitó hétvégéje hivatalosan magyar idő szerint péntek 13 órakor veszi kezdetét az első szabadedzéssel.